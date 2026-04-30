Štvrtok 30.4.2026
Meniny má Anastázia
30. apríla 2026
Sloboda tlače vo svete je najslabšia za štvrťstoročie. Slovensko si v indexe Reportérov bez hraníc polepšilo o jedno miesto
Sloboda tlače vo svete klesla na najnižšiu úroveň za posledných 25 rokov, upozornila vo štvrtok medzinárodná organizácia Reportéri bez hraníc (RSF).
„Po prvý raz v 25‑ročnej histórii indexu RSF patrí viac než polovica krajín sveta do kategórií ‘ťažká’ alebo ‘veľmi vážna’ situácia v oblasti slobody tlače,“ uviedla organizácia vo vyhlásení. „Priemerné skóre všetkých krajín a území na svete nikdy nebolo také nízke.“
RSF dlhodobo upozorňuje, že nezávislú žurnalistiku oslabuje kombinácia politického tlaku, ekonomických problémov médií a rastúcej polarizácie v spoločnosti.
Slovensko sa zlepšilo
Slovensko, ktoré sa v rebríčku za rok 2026 posunulo o jednu priečku na 37. siedme miesto, sa podľa RSF potýka s nepriateľským prostredím voči médiám, ktoré sa prehĺbilo po návrate premiéra Roberta Fica k moci. „Predstavitelia vládnej koalície útočia na kritické médiá, odmietajú odpovedať na otázky novinárov a spochybňujú nezávislosť mediálneho regulátora,“ píše sa v hodnotení.
V správe sa uvádza, že mediálne prostredie na Slovensku je poznačené politickým tlakom aj koncentráciou vlastníctva. Televízia Markíza čelí podľa RSF tlaku zo strany politikov a viacerí skúsení novinári z nej odišli. Verejnoprávna RTVS bola nahradená novou inštitúciou STVR, čo podľa organizácie umožnilo vláde zasahovať do jej riadenia a nezávislosti. Skupina Penta po kúpe denníka Nový čas vlastní dva najväčšie bulvárne tituly.
Silná tradícia
RSF zároveň konštatuje, že Slovensko má silnú tradíciu investigatívnej žurnalistiky a právny rámec, ktorý chráni zdroje a transparentnosť vlastníctva médií. Súdne rozhodnutia v posledných rokoch posilnili právo na informácie.
Problémom však zostáva trestnoprávna úprava ohovárania a nárast šikanóznych žalôb voči médiám. Organizácia upozorňuje aj na nízku dôveru verejnosti v médiá a na prípady obťažovania novinárov, najmä žien.
