 24hod.sk    Z domova

30. apríla 2026

Sloboda tlače vo svete je najslabšia za štvrťstoročie. Slovensko si v indexe Reportérov bez hraníc polepšilo o jedno miesto


Slovensko, ktoré sa v rebríčku za rok 2026 posunulo na 37. siedme miesto, sa podľa RSF potýka s nepriateľským prostredím voči médiám, ktoré sa prehĺbilo po návrate premiéra Roberta Fica k moci.



30.4.2026 (SITA.sk) - Slovensko, ktoré sa v rebríčku za rok 2026 posunulo na 37. siedme miesto, sa podľa RSF potýka s nepriateľským prostredím voči médiám, ktoré sa prehĺbilo po návrate premiéra Roberta Fica k moci.


Sloboda tlače vo svete klesla na najnižšiu úroveň za posledných 25 rokov, upozornila vo štvrtok medzinárodná organizácia Reportéri bez hraníc (RSF).

„Po prvý raz v 25‑ročnej histórii indexu RSF patrí viac než polovica krajín sveta do kategórií ‘ťažká’ alebo ‘veľmi vážna’ situácia v oblasti slobody tlače,“ uviedla organizácia vo vyhlásení. „Priemerné skóre všetkých krajín a území na svete nikdy nebolo také nízke.“

RSF dlhodobo upozorňuje, že nezávislú žurnalistiku oslabuje kombinácia politického tlaku, ekonomických problémov médií a rastúcej polarizácie v spoločnosti.

Slovensko sa zlepšilo


Slovensko, ktoré sa v rebríčku za rok 2026 posunulo o jednu priečku na 37. siedme miesto, sa podľa RSF potýka s nepriateľským prostredím voči médiám, ktoré sa prehĺbilo po návrate premiéra Roberta Fica k moci. „Predstavitelia vládnej koalície útočia na kritické médiá, odmietajú odpovedať na otázky novinárov a spochybňujú nezávislosť mediálneho regulátora,“ píše sa v hodnotení.

V správe sa uvádza, že mediálne prostredie na Slovensku je poznačené politickým tlakom aj koncentráciou vlastníctva. Televízia Markíza čelí podľa RSF tlaku zo strany politikov a viacerí skúsení novinári z nej odišli. Verejnoprávna RTVS bola nahradená novou inštitúciou STVR, čo podľa organizácie umožnilo vláde zasahovať do jej riadenia a nezávislosti. Skupina Penta po kúpe denníka Nový čas vlastní dva najväčšie bulvárne tituly.

Silná tradícia


RSF zároveň konštatuje, že Slovensko má silnú tradíciu investigatívnej žurnalistiky a právny rámec, ktorý chráni zdroje a transparentnosť vlastníctva médií. Súdne rozhodnutia v posledných rokoch posilnili právo na informácie.

Problémom však zostáva trestnoprávna úprava ohovárania a nárast šikanóznych žalôb voči médiám. Organizácia upozorňuje aj na nízku dôveru verejnosti v médiá a na prípady obťažovania novinárov, najmä žien.


Zdroj: SITA.sk - Sloboda tlače vo svete je najslabšia za štvrťstoročie. Slovensko si v indexe Reportérov bez hraníc polepšilo o jedno miesto © SITA Všetky práva vyhradené.

Španielska polícia zadržala muža podozrivého z distribúcie falošných eur po Európe
Živnosť alebo s.r.o. v roku 2026? Mikroodvody menia pravidlá a mnohým podnikateľom zvýšia náklady

