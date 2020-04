Španielsko sa chystá čoskoro obnoviť činnosť časti priemyselných a stavebných firiem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.4.2020 (Webnoviny.sk) - Španielske úrady sú presvedčené, že budúcotýždňové obnovenie práce aj tých zamestnancov priemyselných závodov a stavebných firiem, ktorých činnosť nie je úplne nevyhnutná, nespôsobí významný nárast počtu infekcií koronavírusom."Nemáme pocit, že tieto opatrenia významným spôsobom zvýšia šírenie vírusu," povedala hovorkyňa španielskeho núdzového koordinačného zdravotníckeho centra María José Sierrová. "Inak by sme ich neprijímali," dodala.O tom, kto konkrétne sa do práce vráti, sa rozhoduje na piatkovom zasadaní španielskej vlády. Predstavitelia vlády však uviedli, že do zamestnania sa okrem iných vrátia pracovníci ťažkého priemyslu a stavebníctva.Ráta sa však s tým, že obchody zostanú zatvorené a administratívni pracovníci budú smerovaní k tomu, aby pracovali z domu.Vláda krajiny sa zároveň chystá zriadiť fond v objeme 20 mld. eur na pomoc malým firmám a samostatne zárobkovým osobám.