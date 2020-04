Ministri financií eurozóny odklepli pomoc vo výške 540 miliárd eur na záchranu ekonomiky

Sto miliárd na kompenzáciu miezd

Dohoda nezahŕňa spoločné dlhopisy

10.4.2020 - Ministri financií eurozóny schválili opatrenia, prostredníctvom ktorých je možné poskytnúť viac ako pol bilióna eur pre firmy, zamestnancov a zdravotnícke systémy na zmiernenie ekonomického dosahu epidémie koronavírusu.Ministri odsúhlasili, že najviac postihnuté krajiny, ako sú Španielsko a Taliansko, môžu rýchlo čerpať do 240 mld. eur zo záchranného fondu eurozóny s podmienkou, že financie sa použijú na ich zdravotnícke systémy a platnosť úverových liniek sa skončí po zastavení epidémie.Na základe dohody ministrov financií sa tiež poskytne do 200 mld. eur na garancie úverov prostredníctvom Európskej investičnej banky, aby sa udržala činnosť firiem, a 100 mld. eur na kompenzáciu miezd zamestnancov so skráteným pracovným časom.Štvrtková dohoda ministrov financií však nezhŕňa hlbšiu spoluprácu vo forme spoločných dlhopisov garantovaných všetkými členskými krajinami.Náklady zadĺžených krajín, ako je Taliansko, pri požičiavaní si emisiou dlhopisov zatiaľ brzdí Európska centrálna banka, ktorá odštartovala program nákupov dlhopisov za 870 bil. eur.Tento program, je však zatiaľ obmedzený rozsahom aj trvaním.