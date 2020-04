Koronavírus: Na Slovensku pribudlo 19 nakazených, Matovič uzavrel päť rómskych osád a počet obetí v Česku prekročil stovku (online)

13:34 Minister práce sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) uviedol, že na novoohlásené opatrenia nepotrebujú žiadnu zmenu legislatívy, ten si podľa neho v parlamentu pripravili už pred dvoma týždňami. „Budúci týždeň predstavíme ešte jeden ďalší spôsob, akým budú môcť veľkí zamestnávatelia a aj menšie firmy žiadať o podporu na udržanie pracovných miest.

13:31 Po malých, stredných podnikoch a živnostníkov štát rozšíri podporu aj na veľké podniky, informoval na tlačovej konferencii minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Dodal, že tieto opatrenia majú prispieť k tomu, aby nedošlo k prepúšťaniu. „Toto nie je koniec podpory a pokračujeme ďalej,“ povedal Sulík s tým, že pripravujú ďalšie opatrenia, pomôcť chcú napríklad aj cestovným kanceláriám.

12:25 „Ide nám o tom, aby nepadli cestovky a klienti neprišli o svoje peniaze. Máme tú formu, ale nechcem o tom hovoriť,“ povedal minister dopravy Andrej Doležal. Na opatreniach na záchranu cestovných kancelárií a ochranu klientov pracujú spoločne s ministerstvom hospodárstva.

12:11 Ako informoval minister Krajčí, vo štvrtok celkovo otestovali 1690 ľudí, z ktorých 1671 malo negatívny výsledok.

11:49 Minister zdravotníctva Marek Krajčí uviedol, že celá nemocnica v Ružomberku bude červenou zónou, momentálne to však podľa neho nie je potrebné. Každá nemocnica je momentálne inštruovaná a mala by pristupovať formou tiráže ku každému pacientovi. Čisto červenými zónami sú zatiaľ infekčné pavilóny pri veľkých nemocniciach, Košice majú celú časť nemocnice vyčlenenú ako červenú.

11:31 Ak hlavný hygienik SR Ján Mikas potvrdí nekontrolovaný prenos ochorenia COVID-19, budú sa karantenizovať celé oblasti. Minister zdravotníctva Marek Krajčí to uviedol pred rokovaním vlády s tým, že nezáleží na tom, či to budú marginalizované komunity, alebo nie. „Do karantény pôjdu celé oblasti, kdekoľvek na Slovensku sa budú nachádzať,“ konštatoval Krajčí.

Situáciu s pandémiou chce minister využiť na to, aby sa urýchlili reformy. Ako príklad uviedol telefonický kontakt pacientov s lekárom. Takýto spôsob by sa podľa neho mohol do budúcnosti využívať aj v štandardnej starostlivosti. Dodal, že dôležitá je aj reforma nemocničnej siete a verí, že sa zrealizuje najskôr, ako sa bude dať.

11:26 Polícia na sociálnej sieti Facebook priblížila dopravnú situáciu v Bratislave.

