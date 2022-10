Správa o šialenom útoku je zdrvujúca, reagoval Karas na vraždu dvoch mladých ľudí v Bratislave

Hrubosť a agresivita narastajú

Apel na učiteľov aj rodičov





Pred bratislavským podnikom Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave sa v stredu 12. októbra krátko po 19:00 strieľalo.



Polícia potvrdila, že po streľbe utrpeli dve osoby zranenia, ktorým na mieste podľahli, tretia osoba utrpela zranenia, s ktorými ju previezli na ošetrenie do nemocnice. Páchateľom je podľa predbežných informácií tínedžer Juraj K. z Bratislavy.



Motívom činu má byť jeho nenávisť k homosexuálom, keďže v podniku sa stretáva LGBT komunita. K činu sa priznal na sociálnej sieti. Napísal aj to, že pôvodne chcel zavraždiť predsedu vlády. Neskôr ho polícia našla mŕtveho.





13.10.2022 (Webnoviny.sk) - K tragickej udalosti na Zámockej ulici v Bratislave vyjadril svoje stanovisko aj minister spravodlivosti SR Viliam Karas. Šéf rezortu spravodlivosti dôrazne odsudzuje vražedný útok v centre Bratislavy.„Správa o šialenom nenávistnom útoku a vyhasnutých životoch mladých ľudí je zdrvujúca. Myslím na obete tohto činu a pozostalým vyjadrujem hlbokú úprimnú sústrasť," uvádza Karas.Minister spravodlivosti súčasne zdôraznil, že v spoločnosti sa stupňuje agresivita, čo vníma aj ako dôsledok neustáleho hrubnutia slovníka vo verejnom priestore a nárastu extrémizmu.Podľa neho je potrebné zásadne zmeniť spoločenskú komunikáciu a mať rešpekt k názorovým oponentom, kde základom akéhokoľvek postoja je rešpekt k dôstojnosti každej ľudskej osoby.Svoje stanovisko k tragickej udalosti zaujala aj bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.„Nenávisť v našich srdciach k menšinám prerástla v ohavný zločin v našom hlavnom meste. Nedovoľme zlu sa takto rozmáhať. Je to osobitne úloha politikov odhodiť nenávisť a ukázať cestu tolerancie naozaj pre všetkých ľudí bez rozdielu. To, čo sa stalo, je aj našou vinou," uviedla Kolíková.Ľútosť nad udalosťou vyjadril i minister školstva, vedy, výskumu a športu Ján Horecký. Vyzval k ľudskosti, akceptácii a ukončeniu polarizácie v spoločnosti.„Včerajšia tragédia nás zasiahla o to viac, že doteraz sa nám podobné incidenty zdali veľmi vzdialené, poznali sme ich len z médií. Dnes vieme, že sa nás to týka všetkých. Každý jeden z nás môže prispieť k zlepšeniu spoločnosti," vyjadril sa minister v statuse na sociálnej sieti.Zdôraznil tiež, že ak niekto potrebuje hovoriť o svojich pocitoch, môže sa obrátiť na odborníkov na rôznych tiesňových linkách.Horecký tiež apeloval na pedagógov, rodičov, ale aj priateľov a blízkych, aby hovorili so žiakmi a deťmi a vnímali ich postoje i traumy.