Sting sa po 10 rokoch vrátil do Košíc, privítala ho plná Steel Aréna

Hokej v košickej Steel Aréne nahradila v stredu večer (28. 9.) hudba. Hosťom východniarov bol na Slovensku veľmi známy a stále populárny Sting, ktorý pokračuje v turné Sting My Songs. Miesto povzbudzovania 'do toho' zazneli slávne songy Správa vo fľaši či Angličan v New Yorku.





Košický koncert vďaka viacročnej pandémii vyšiel Stingovi až na štvrtý pokus, prvý termín bol 8. októbra 2020, druhý 4. októbra 2021 a tretí nevydarený 13. marca tohto roku. Do Košíc sa Gordon Matthew Thomas Sumner, ako znie jeho civilné meno, vrátil po desiatich rokoch - posledne tam koncertoval 17. novembra 2012 -, čo v priebehu stredajšieho koncertu aj sám spomenul.Stingov košický playlist mal 18 songov, začal hitom Message in a Bottle z albumu Reggatta de Blanc, vydaného v októbri 1979 so skupinou Police, po ňom nasledoval známym hitom Englishman in New York, čo je song z druhej platne Nothing Like the Sun, ktorý vydal Sting v októbri 1987. Zatiaľ čo pri prvej zmienenej skladbe sa zaplnená aréna rozhýbala, pri druhej sa k protagonistovi už pridali aj stovky hlasiviek.Ako ďalšie odspieval skladby Every Little Thing She Does Is Magic, If It's Love, For Her Love, Rushing Water, If I Ever Lose My Faith in You zo štvrtého sólového albumu Ten Summoner's Tales, vydaného v marci 1993.Zaznel aj jeden z najväčších sólových hitov Fields of Gold, a ďalej tiež skladby Spirits in the Material World, Brand New Day, Shape of My Heart, Heavy Cloud No Rain, So Lonely, Desert Rose a s ním opäť veľký ohlas, ďalej King of Pain a na záver ešte najväčší hit z éry Police Every Breath You Take z piateho a záverečného albumu Synchronicity z júna 1983. V košickej aréne snáď ani nebol fanúšik, ktorý by tento slávny song nepoznal. Odmenou Stingovi a muzikantom boli ovácie publika, ktorému potom venoval dva prídavky Roxanne a Fragile.Sting dal možnosť vystúpiť aj svojej rodine. Predskokanom koncertu bol jeho 45-ročný najstarší syn Joe Sumner, ktorý sa snažil roztancovať arénu ešte pred vystúpením svojho otca a za snahu dostal potlesk publika. K hudobníkom sa potom pripojil aj v závere koncertu.Stingovu sprievodnú kapelu tvorili Dominic Miller (gitara), Josh Freese (bicie), Rufus Miller (gitara), Yolanda Charles (basa), Kevon Webster (klávesy), Shane Sager (harmonika), Melissa Musique a Gene Noble (sprievodné vokály).Sting (*2.10.1951, Wallsend, Newcastle) bol v januári 1977 spoluzakladateľom skupiny Police, v ktorej spieval a hral na basovej gitare. Skupina sa rozpadla v roku 1986, pričom dovtedy vydala päť štúdiových albumov. Na sólovej dráhe následne vydal Sting pätnásť štúdiových albumov, najnovším je The Bridge, ktorý vyšiel v novembri 2021. Košický koncert bol jeho ôsmym vystúpením na Slovensku.V Košiciach mal Sting úspech. V nedeľu 30. októbra sa so svojou kapelou predstaví aj Bratislavčanom na zimnom štadióne Ondreja Nepelu.