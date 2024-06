Strana Hlas-SD verí, že všetci zvolení europoslanci budú reprezentovať najmä záujmy Slovenska

10.6.2024 (SITA.sk) - Strana Hlas-SD rešpektuje výsledky volieb do Európskeho parlamentu (EP) . Hlas tiež verí, že všetci zvolení europoslanci budú reprezentovať najmä záujmy Slovenska.Strana tiež vo svojej reakcii na výsledky eurovolieb poďakovala všetkým, ktorí prišli k volebným urnám. „Osobitne však ďakujeme všetkým voličom Hlasu, že nám umožnili získať v našich prvých európskych voľbách zastúpenie v Európskom parlamente a zaradiť sa tak medzi štyri súčasné parlamentné strany zo siedmich, ktorým sa to podarilo,“ uviedol predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok Strana Hlas-SD tiež zdôraznila potrebu plne rešpektovať výsledky volieb, a to v kontexte politickej situácie posledných mesiacov. „Nikdy nebudeme spochybňovať výsledky slobodných a demokratických volieb. Nikdy nebudeme urážať voliča ktorejkoľvek strany za jeho suverénne rozhodnutie. A nikdy nebudeme po voľbách dávať priestor akýmkoľvek urazeným emóciám. Naopak, vždy budeme s pokorou rešpektovať verdikt občanov a vyzývame na to aj všetky ostatné politické strany,“ uviedol Šutaj Eštok.