Štúdia: Firmy na hornej Nitre trápi málo kvalifikovanej pracovnej sily

Ilustračná snímka. Foto: TASR / Oliver Ondráš Foto: TASR / Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prievidza 8. októbra (TASR) - Malých a stredných podnikateľov na hornej Nitre, podobne ako na celom Slovensku, trápi najviac nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Vyplýva to zo štúdie Bariéry malého a stredného podnikania na hornej Nitre, ktorú vypracovali na Prognostickom ústave Slovenskej akadémie vied (SAV) a prezentovali ju na informačnom seminári v súvislosti s transformáciou hornej Nitry v pondelok (7. 10.) v Prievidzi.načrtol Richard Filčák, vedúci Prognostického ústavu, Centra spoločenských a psychologických vied SAV.Ľudské zdroje preto budú podľa neho do budúcnosti kľúčové pre rozvoj malého a stredného podnikania.priblížil s tým, že to do budúcna bude súvisieť aj s reformou školstva.podotkol.Malé a stredné podniky na hornej Nitre, ako ďalej ozrejmil Filčák, sú schopné presadiť sa v konkurencii na trhu.načrtol.Podľa slov Filčáka existuje dostatočné množstvo zdrojov pre rozvoj malého a stredného podnikania.dodal.Súčasťou informačného semináru bola i prezentácia aktuálnych výziev financovania projektov pre malé a stredné podniky.uviedol predseda Združenia miest a obcí hornej Nitry Vojtech Čičmanec.V súvislosti s indikatívnymi projektmi, ktoré podali organizácie v rámci tvorby akčného plánu, podľa neho aktuálne nastáva informačný nesúlad.uzatvoril.