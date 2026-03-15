 24hod.sk    Z domova

15. marca 2026

Štyra z desiatich Slovákov uvažovali o odchode z krajiny, najčastejšie príslušníci Generácie Z


Tagy: emigrácia

Temer štyria z desiatich Slovákov za posledný rok uvažovali o odchode zo Slovenska, pre 22 percent je to stále aktuálne. Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry



slovensko vlajka 676x486 15.3.2026 (SITA.sk) - Temer štyria z desiatich Slovákov za posledný rok uvažovali o odchode zo Slovenska, pre 22 percent je to stále aktuálne. Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia. Prieskum bol realizovaný v dňoch 8. až 11. januára 2026, na vzorke 1 003 respondentov. Dáta boli zbierané online, cez Slovenský národný panel. Agentúra prieskum vykonala na vlastné náklady. Respondentom bola položená otázka: „Uvažovali ste v poslednom roku, že by ste sa odsťahovali zo Slovenska?”.


To, že o tom uvažovali a je to pre nich stále aktuálne, uvádzalo 22 percent opýtaných, ďalších 15 percent odpovedalo, že o tom uvažovali, no už to nerobia a rozhodli sa zostať. To, že o živote v zahraničí neuvažovali, uviedlo 62 percent respondentov. Medzi jednotlivými generáciami sa ukazujú výrazné rozdiely. Najčastejšie o odchode zo Slovenska uvažujú príslušníci Generácie Z, teda ľudia vo veku 18 až 29 rokov. Bezmála polovica z nich, 47 percent, uviedla, že o odchode zo Slovenska uvažujú a je to pre nich stále aktuálne. Ďalších 19 percent z nich o tom uvažovalo a rozhodlo sa ostať.

Nespokojnosť so smerovaním krajiny


S pribúdajúcim vekom podiel ľudí, ktorí chcú odísť zo Slovenska, klesá. Medzi mileniálmi (ľudia narodení v rokoch 1981 až 1996) je 29 percent tých, pre ktorých je odchod zo Slovenska stále aktuálny, v Generácii X (narodení v rokoch 1965 až 1980) je to 19 percent. Najmenej ľudí, pre ktorých je odchod zo Slovenska stále aktuálny, je v generácii takzvaných Baby Boomers (narodení v rokoch 1946 až 1964), a to šesť percent. Zároveň je medzi nimi najviac tých, ktorí neuvažovali o to, že by začali žiť v zahraničí, konkrétne 85 percent. Výsledky prieskumu ukázali aj rodový rozdiel. Kým o odchode do zahraničia uvažuje 26 percent, u žien je to 19 percent.

Ako najčastejší dôvod, ktorý ich viedol k úvahám o odchode zo Slovenska, uvádzali respondenti nespokojnosť so smerovaním krajiny (na túto otázku odpovedali tí, ktorí odchod zo Slovenska zvažujú alebo zvažovali). Tento dôvod uviedlo 56 percent z nich. Nespokojnosť s vládou uvádzalo 52 percent respondentov, rovných 50 percent uviedlo ako dôvod zlé platové podmienky.

V tesnom závese so 49 percentami nasledovala nízka životná úroveň. Za ňou so 40 percentami skončila vysoká úroveň korupcie, nasledovaná nedôverou v právny systém, ktorý uviedlo 39 percent opýtaných. Rovnaké percento z nich uvádzalo aj nefunkčný sociálny systém. Nasledovali nefunkčné štátne a verejné inštitúcie (36 percent), nízka úroveň zdravotnej starostlivosti (34 percent) aj nedostatok pracovných príležitostí (30 percent).

Zhodne, po 23 percent respondentov uvádzalo nedostatočný pocit bezpečia a zlé podmienky na podnikanie, 21 percent uviedlo ako dôvod nekvalitný vzdelávací systém a 20 percent diskrimináciu a netoleranciu. Medzi odpoveďami sa objavili aj túžba po novej skúsenosti (16 percent), rodinné a osobné dôvody (12 percent), nízka úroveň vedy a výskumu (11 percent) či nedostatočný záujem o environmentálne témy (osem percent).

Najčastejším cieľom je Česko


Platové podmienky dominovali ako dôvod u Generácie Z, uvádzalo ho 64 percent respondentov z tejto vekovej kategórie. Nespokojnosť so smerovaním Slovenska zas prevládala u generácie Baby Boomers aj u Generácie X, v prvej spomenutej kategórii ju uviedlo 63 percent respondentov, v druhej zas 57 percent respondentov. U mileniálov bola dominantným dôvodom nespokojnosť s vládou, uviedlo ju 56 percent z nich.

„Prirodzene, nachádzame v odpovediach ľudí z rôznych vekových generácií viaceré rozdiely, ktoré vyplývajú z ich životnej fázy a priorít. Mladšie generácie častejšie spomínajú okrem ekonomických faktorov aj dôvody naviazané na pracovné a vzdelávacie príležitosti. Staršie vekové ročníky častejšie hovoria o nedôvere v právny systém či nízkej úrovni zdravotnej starostlivosti,“ skonštatovala spoluautorka prieskumu Denisa Lakatošová z NMS.

Medzi cieľovými destináciami vedie susedná Česká republika, a to u všetkých generácií. Odišlo by tam 23 percent opýtaných. Desať percent respondentov by šlo do Rakúska a po osem percent do Nemecka a Švajčiarska. Temer tretina respondentov ale nevedela uviesť kam by šli prípadne uvádzali inú krajinu.


Zdroj: SITA.sk - Štyra z desiatich Slovákov uvažovali o odchode z krajiny, najčastejšie príslušníci Generácie Z © SITA Všetky práva vyhradené.

