Súd nariadil Blahovi zdržať sa nepravdivých informácií o prezidentke

Poslanec Národnej rady (NR) SR Ľuboš Blaha (Smer-SD) sa má neodkladne zdržať zverejňovania a šírenia nepravdivých informácií o prezidentke SR Zuzane Čaputovej, ktorú označoval za vlastizradkyňu či agentku cudzích mocností. Vyplýva to z rozhodnutia Okresného súdu Bratislava I. Súd mu zároveň nariadil do troch dní od doručenia rozhodnutia odstrániť tieto tvrdenia z jeho statusov na sociálnej sieti. Prezidentka o tom informuje na sociálnej sieti.





Blaha mal podľa súdu hrubo a bez faktického základu zasahovať do osobnostných práv prezidentky. Súd konštatoval, že "výroky žalovaného, v ktorých obviňuje prezidentku z obzvlášť závažných trestných činov, a iné hanlivé obvinenia, pri ktorých je evidentná snaha žalovaného o vyvolanie silných negatívnych emócií u jeho priaznivcov voči prezidentke, nie sú obhájiteľné slobodou prejavu, pretože v nich absentuje vecná, racionálna argumentácia, prípadne akákoľvek snaha o vysvetlenie a preukázanie tvrdených skutočností. Jeho statusy majú útočnú povahu s cieľom vyvolávať a podnecovať silné negatívne emócie."Prezidentka poukázala, že verbálne útoky, na ktoré reagovala, sú o to závažnejšie, že nevychádzajú z faktov, a svojím správaním nikdy nedala dôvod na to, aby bola povinná znášať sústredený príval nenávistných statusov. Poznamenala, že ani ako verejne činná osoba nie je povinná znášať sústavné verejné šikanovanie a bezdôvodné verejné obviňovanie zo spáchania trestných činov.

Doplnila, že aj forma poslancových prejavov vybočuje z pravidiel slušnosti politickej diskusie. Problémom podľa nej tiež je, že nenávisť, ktorú podnecuje, sa z internetu prelieva do reality a priamo ohrozuje ľudí vo fyzickom priestore, pričom niektorí jeho "obvinenia" pretvárajú do vyhrážok. Prezidentka zároveň pripomína, že ani sloboda prejavu nie je bezbrehá a nesie so sebou zodpovednosť, čo podľa nej potvrdil aj súd.



"Dlho som váhala, či použiť prostriedky práva na svoju ochranu, keďže si nemyslím, že politický súboj sa má viesť prostredníctvom súdov, a keďže ako politik mám zniesť vyššiu mieru kritiky svojej osoby," pripustila Čaputová. Akúkoľvek kritiku znáša podľa vlastných vyjadrení zdržanlivo, avšak v prípade poslanca Blahu nejde o kritiku, ale o lži a osobné urážky. Jeho podnecovanie podľa nej ohrozuje už nielen ju, ale aj jej rodinu. "Po zrelej úvahe som sa preto rozhodla pre cestu právnej ochrany, pričom som zvolila nateraz tú najmiernejšiu cestu," doplnila.



Ide o prvostupňové rozhodnutie, voči ktorému môžu ešte obe strany konania podať odvolanie v zákonnej pätnásťdňovej lehote.