Súd vytýčil ďalší termín pojednávania v kauze vraždy Jána Kuciaka na začiatok apríla

26.3.2020 - Špecializovaný trestný súd vytýčil ďalší termín pojednávania s obžalovaným Miroslavom Marčekom, ktorý figuruje v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka, na 6.apríla.Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková, na pojednávanie bude z karanténnych dôvodov obmedzený prístup verejnosti a médií. Z pojednávania však bude umožnený pre vybrané médiá zvukový prenos.„Verejnosť je povinná pri vstupe do budovy Špecializovaného trestného súdu podrobiť sa bezpečnostnej kontrole vykonávanej príslušníkmi Zboru väzenskej a justičnej stráže a dodržiavať všetky nariadené hygienické opatrenia," povedala Kudjáková.Pojednávanie s Miroslavom Marčekom bolo pôvodne naplánované na 17. marca, súd ho však pre aktuálnu situáciu spojenú so šírením koronavírusu zrušil.Miroslav Marček sa na predošlých súdnych pojednávaniach priznal k tomu, že zastrelil Kuciaka, jeho partnerku Martinu Kušnírovú a tiež podnikateľa Petra Molnára.Z tohto dôvodu bol vyčlenený na samostatné konanie, pričom súd má rozhodovať len o výške jeho trestu. Pojednávanie so zvyškom obžalovaných vrátane podnikateľa Mariana Kočnera ja zatiaľ naplánované na 15. apríla.Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta.Kuciak bol investigatívnym novinárom portálu Aktuality.sk a okrem iného sa zaoberal kauzami podnikateľa Mariana Kočnera. Účasť na vražde už predtým priznal Zoltán Andruskó.Po dohode o vine a treste s prokurátorom mu súd uložil trest 15 rokov väzenia. Andruskó od svojho zadržania na jeseň 2018 spolupracoval v kauze vraždy Kuciaka s vyšetrovateľmi.