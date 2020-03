12.3.2020 - Z dôvodu všeobecného záujmu na ochrane verejného zdravia zrušil Špecializovaný trestný súd na budúci týždeň naplánované pojednávania vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a ďalších skutkov.Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková, pojednávanie s obžalovaným Miroslavom M., ktorý bol vyčlenený na samostatné konanie naplánované na 17. marca, sa presúva na 26. marec. Pojednávanie s Marianom K., Alenou Zs. a Tomášom Sz., ktoré sa malo uskutočniť 18. a 19. marca, bude pokračovať v polovici apríla.Podľa nariadenia ministerstva spravodlivosti v súvislosti so šírením koronavírusu majú súdy obmedziť pohyb verejnosti vo svojich priestoroch a dôsledne kontrolovať účel vstupu osôb do budovy.„Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže dostanú od vedenia súdov zoznam účastníkov konania a predvolaných osôb. Do priestorov súdu sa obmedzí vstup osobám, ktorých účasť na pojednávaniach a iných úkonov súdov nie je nevyhnutná," nariadil rezort.

Viac o téme: Koronavírus





Zdroj: Webnoviny.sk - Pre zákaz verejných podujatí preložil súd aj pojednávanie vo veci vraždy Jána Kuciaka © SITA Všetky práva vyhradené.



© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.