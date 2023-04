Súd v Moskve potrestal Wikipediu za článok o vojne na Ukrajine, vraj obsahoval „falošné“ informácie

Články s "falošnými" informáciami

Nejde o prvú pokutu

14.4.2023 - Moskovský súd vo štvrtok opäť uložil pokutu Wikipedii za článok v ruskom jazyku o invázii na Ukrajinu, ktorý odmietla odstrániť.Bol to najnovší zo série vládnych krokov na umlčanie objektívnych správ alebo kritiky vojny a obmedzenie prístupu ruskej verejnosti k informáciám.Súd udelil nadácii Wikimedia Foundation, neziskovej organizácii prevádzkujúcej bezplatnú, verejne upravovanú online encyklopédiu, pokutu dva milióny rubľov za neodstránenie článku z Wikipedie s názvom „Ruská okupácia Zaporižžskej oblasti“, odkazu na jeden zo štyroch ukrajinských regiónov, ktoré Rusko protiprávne anektovalo vlani v septembri.Štátna tlačová agentúra Tass uviedla, že nadácia Wikimedia Foundation nerešpektovala požiadavky ruského mediálneho regulačného orgánu Roskomnadzor na odstránenie článkov obsahujúcich „falošné informácie“.Tass uviedla, že Roskomnadzor označí Wikimediu vo vyhľadávačoch za porušovateľa ruských zákonov a plánujú sa ďalšie opatrenia proti konkrétnym článkom.Nie je to prvýkrát, čo Wikipedia dostala v Rusku pokutu za to, že odmietla vymazať „nepravdivé“ informácie o vojne na Ukrajine. Minulý týždeň ten istý moskovský súd udelil pokutu 800-tisíc rubľov nadácii Wikimedia Foundation za neodstránenie materiálov spojených s piesňou ruskej rockovej skupiny Psychea, ktorú ruské úrady považujú za extrémistickú.V novembri 2022 dostala pokutu dva milióny rubľov za to, že odmietla vymazať „nepravdivé“ informácie v siedmich článkoch Wikipedie o „špeciálnej vojenskej operácii“, vrátane informácií o zverstvách v Buči a zničení divadla v meste Mariupoľ.