Ukrajina dostala ďalších viac ako 160 generátorov darovaných austrálskou nadáciou Minderoo

13.4.2023 - Na Ukrajinu dorazila dodávka núdzovej energetickej podpory koordinovaná prostredníctvom schémy EÚ pre súkromných darcov.Ako referuje web Európskej komisie, dovedna 169 generátorov darovaných austrálskou nadáciou Minderoo prepravili na Ukrajinu cez energetický uzol rescEU v Poľsku.Tieto generátory v hodnote 1,95 milióna eur sa pridali k tisícke ďalších, ktoré poslali Ukrajine z rezervy rescEU.Celkovo Únia koordinovala odovzdanie približne tritisíc generátorov na Ukrajinu, a to od členských štátov, súkromného sektora, tretích krajín a z vlastných rezerv rescEU.„V krátkom čase sa táto rezerva rescEU v Poľsku stala núdzovým energetickým záchranným lanom pre Ukrajinu. Rád by som poďakoval Poľsku za to, že od prvých dní tejto vojny hralo takú kľúčovú úlohu pri získavaní pomoci Ukrajine, ale aj Minderoo Foundation za to, že ukázala, že podpora prichádza aj ďaleko spoza európskych hraníc,“ povedal eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič.