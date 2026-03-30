Pondelok 30.3.2026
Meniny má Vieroslava
30. marca 2026
Súdna rada reaguje na kritiku združenia Za otvorenú justíciu, ku všetkým útokom na sudcov sa vyjadruje bez rozdielu
Združenie sudcov Za otvorenú justíciu (ZOJ) je znepokojené z postupu Súdnej rady SR pri ochrane
30.3.2026 (SITA.sk) - Združenie sudcov Za otvorenú justíciu (ZOJ) je znepokojené z postupu Súdnej rady SR pri ochrane sudcov pred verbálnymi útokmi. Uznesenia, ktoré súdna rada prijala, považuje združenie Za otvorenú justíciu za nedostatočné, pretože neuvádzajú základné okolnosti prípadu a mená dotknutých sudcov, ktorým má byť poskytnutá ochrana. ZOJ súčasne poukazuje aj na rozdielny prístup súdnej rady v podobných situáciách v minulosti.
Združenie sudcov pripomenulo, že 10. decembra 2024 súdna rada prijala adresné stanovisko, v ktorom odmietla konkrétne mediálne útoky voči sudkyni Viere Hadrbulcovej. Uznesením z 19. februára 2025 rovnako dôrazne odmietla neprípustné vyjadrenia konkrétnej osoby voči sudcovi Petrovi Pulmanovi.
Selektívny prístup
ZOJ takýto selektívny prístup súdnej rady k ochrane sudcov odmieta. "Nie je prípustné, aby Súdna rada SR poskytovala adresnú a konkrétnu ochranu len niektorým sudcom, zatiaľ čo v prípade iných sa obmedzuje na všeobecné a neadresné vyhlásenia bez konkrétnej podpory. Takýto postup narúša dôveru v nestrannosť súdnej rady a je v rozpore s jej úlohou chrániť nezávislosť sudcov bez rozdielu," vyhlásilo združenie.
Ako priblížilo, na zasadnutí 18. marca sa súdna rada zaoberala verbálnym útokom voči sudcovi Tomášovi Hajdukovi. V prevažnej miere sa však venovala kritike jeho rozhodnutia v konkrétnej trestnej veci a opätovne prijala len všeobecné uznesenie, ktorým odsúdila verbálne útoky voči sudcom bez toho, aby sa dalo zistiť, o akého sudcu ide a z akých dôvodov sa poskytuje ochrana.
Výzva na striktne zákonné odôvodňovanie rozhodnutí
ZOJ zdôrazňuje, že súdna rada namiesto odsúdenia verbálnych útokov na konkrétneho sudcu, svojím uznesením fakticky kritizuje sudcu sa spôsob odôvodnenia jeho rozhodnutia. Ako však združenie Za otvorenú justíciu uviedlo, toto súdnej rade neprináleží.
V súvislosti s kritizovaným rozhodnutím súčasne vyzvala sudcov na striktne zákonné odôvodňovanie rozhodnutí bez presahov a prejavov sudcovského aktivizmu. Súdna rada tak podľa ZOJ postupovala v rozpore s účelom prerokovaného bodu aj so základnou úlohou rady, ktorou je chrániť sudcov pred útokmi, nie zasahovať do ich rozhodovacej činnosti.
"Dôrazne odmietame selektívny prístup k ochrane sudcov a vyzývame Súdnu radu SR, aby konala transparentne, rešpektovala nezávislosť sudcov a adresne chránila všetkých sudcov bez rozdielu," uzavrelo združenie sudcov.
Reakcia Súdnej rady SR
Súdna rada na vyjadrenia ZOJ zareagovala s tým, že sa od mája 2024, keď sa stala predsedníčkou rady Marcela Kosová, vyjadruje ku všetkým útokom na sudcov bez rozdielu, na rozdiel od minulosti, keď v súdnej rade zastupovala vtedajšiu vládu bývalá sudkyňa Katarína Javorčíková.
"Súdna rada rozhodne nie je ústavným orgánom, ktorého úlohou je spĺňať požiadavku akejkoľvek neformálnej iniciatívy pár desiatok osôb bez právnej subjektivity, ako je napríklad ZOJ, na konkrétny text ňou prijatého uznesenia. Ani napomáhať pri jej zviditeľňovaní sa reakciou na opakované manipulatívne tvrdenia," uzavrela Kosová.
Zdroj: SITA.sk - Súdna rada reaguje na kritiku združenia Za otvorenú justíciu, ku všetkým útokom na sudcov sa vyjadruje bez rozdielu © SITA Všetky práva vyhradené.
