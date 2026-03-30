 24hod.sk    Z domova

30. marca 2026

Demokrati odovzdali Pellegrinimu list s právnymi argumentmi pre vyhlásenie referenda, žiadajú ho aj o osobné prijatie – VIDEO


Tagy: Oficiálny list podpredseda Demokratov Predčasné voľby Prezident Slovenskej republiky Referendum

Zástupcovia mimoparlamentnej strany Demokrati v pondelok odovzdali v Prezidentskom paláci oficiálny list prezidentovi



30.3.2026 (SITA.sk) - Zástupcovia mimoparlamentnej strany Demokrati v pondelok odovzdali v Prezidentskom paláci oficiálny list prezidentovi Petrovi Pellegrinimu, v ktorom mu predložili ústavne udržateľnú argumentáciu k vyhláseniu referenda o predčasných voľbách.


Zároveň ho požiadali o osobné prijatie, aby mohli svoje stanoviská bližšie vysvetliť. Podľa podpredsedu strany Juraja Šeligu ich iniciatíva nadväzuje na prezidentove vyjadrenia o možných ústavných problémoch.

Možné ústavné problémy


"Prezident Pellegrini v Sobotných dialógoch (28. marca) hovoril o možných ústavných problémoch v súvislosti s referendom. Práve preto sme mu dnes priniesli ústavnú argumentáciu, o ktorú sa môže oprieť, ak má záujem vyhlásiť referendum," uviedol.

Zároveň pripomenul, že samotný Pellegrini v minulosti kritizoval nevyhlásenie referenda a hovoril o "fackách občanom". "Žiaľ, mám pocit, že prezident začína hľadať výhovorky, aby referendum vyhlásiť nemusel," podotkol Šeliga. Podľa neho môže byť dôvodom aj obava z výsledkov referenda zo strany vládnej koalície či strany Hlas, ktorej je prezident čestným predsedom.

Kiča hovorí o nezmysle


Prezident Peter Pellegrini cez víkend v relácii vyjadril obavu, že vyhlásenie referenda by mohlo v praxi znamenať aplikáciu imperatívneho mandátu. Podľa Michala Kiču je takýto výklad nesprávny.

"Je to nezmysel, ústavný súd jasne povedal, čo je a čo nie je imperatívny mandát. Rešpektovanie platných právnych predpisov zo strany poslancov nikdy nemôže byť imperatívnym mandátom, teda tlakom alebo príkazom poslancovi, ktorý ústava zakazuje. Ak by sme prijali takéto argumenty, vlastne by sme hovorili, že poslanec stojí nad všetkými, aj nad ústavou, aj nad občanmi, aj nad zákonmi," upozornil.

Podľa neho ide o zásadnú otázku charakteru štátu, keďže ústava hovorí, že moc pochádza od občanov. V mene 384 314 občanov, ktorí podpísali petíciu za referendum, žiadajú Demokrati prezidenta o prijate.


Prezident 28. marca v relácii Sobotné dialógy spochybnil, či je možné vyhlásiť referendum o predčasných voľbách. Ešte bude posudzovať podpisy vyzbierané stranou Demokrati. Tá chce do referenda zahrnúť skrátenie súčasného volebného obdobia, zrušenie renty pre premiéra a návrat Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).

Hlava štátu uviedla, že rozhodne v zákonnej lehote, no ešte zváži, ako naloží s jednotlivými otázkami. Zároveň prezident pripomenul, že nie je jeho povinnosťou obrátiť sa na Ústavný súd SR, ide len o jednu z možností.

"Druhá otázka sa týka zrušenia konkrétneho paragrafu v konkrétnom zákone. Tá evidentne spĺňa podmienky, ale nakoniec sa nám môže stať, že to bude referendum, ktoré sa bude akurát tak pýtať na zrušenie renty a možno obnovenia NAKA. A to bude dosť drahý prieskum verejnej mienky," dodal prezident.




Zdroj: SITA.sk - Demokrati odovzdali Pellegrinimu list s právnymi argumentmi pre vyhlásenie referenda, žiadajú ho aj o osobné prijatie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

