Sukeľ vyzdvihol tímový výkon

Slovenský hokejista Matúš Sukeľ (druhý zľava) sa teší so spoluhráčmi po strelení úvodného gólu v zápase základnej A-skupiny USA - Slovensko na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Košiciach 10. mája 2019. Vľavo Ladislav Nagy, tretí zľava Marián Studenič, Christián Jaroš (druhý sprava) a Martin Marinčin (vpravo). Foto: TASR/Martin Baumann Slovenský hokejista Matúš Sukeľ (druhý zľava) sa teší so spoluhráčmi po strelení úvodného gólu v zápase základnej A-skupiny USA - Slovensko na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Košiciach 10. mája 2019. Vľavo Ladislav Nagy, tretí zľava Marián Studenič, Christián Jaroš (druhý sprava) a Martin Marinčin (vpravo). Foto: TASR/Martin Baumann

Košice 11. mája - Premiérový gól, skvelý výkon, cenné víťazstvo a k tomu ocenenie pre najlepšieho hráča SR. Útočník Matúš Sukeľ si prvý zápas na majstrovstvách sveta nemohol predstaviť lepšie. "Môžeme sa radovať iba do polnoci. Potom sa už musíme sústrediť na Fínov," zdôraznil.Sukeľ čakal na premiérový gól na MS iba päť minút. Tlak svojej formácie zakončil gólom do odkrytej bránky Coryho Schneidera, čím naštartoval Slovákov k cennému víťazstvu."Miestami sa hralo hore-dole, bol to hlavne korčuliarsky zápas. Diváci nás hnali vpred, veľmi nám pomáhali. Bol to nás šiesty hráč. Dôležité bolo, že sme rýchlo dali prvý gól. Dať štyri góly Američanom je skvelé," uviedol.Slováci sa nezľakli zvučných mien v kádri súpera a Kaneovi, Larkinovi či Suterovi pripravili nepríjemný štart do turnaja. Svoju prevahu potvrdili nielen gólovo, ale aj strelecky (36:26). "Ja som sa na tento zápas veľmi tešil. Povedali sme si, že chceme ukázať, že vieme hrať proti takýmto hráčom a aj nad nimi vyhrať. Sme šťastní, že to vyšlo," povedal Sukeľ, ktorý bol vyhlásený za najlepšieho hráča Slovenska.Center tretej formácie tak absolvoval ideálnu premiéru na MS. "Je to iba čerešnička na torte. Naozaj dôležité je víťazstvo. Bolo to o tíme, ktorý tvrdo pracoval a 'Rybka' nás výborne podržal," pochválil brankára Patrika Rybára.Regenerácia po trojbodovom víťazstve nad USA bude pre hráčov príjemnejšia, no najmä rýchla, keďže už v sobotu od 20:15 nastúpia proti ďalšiemu z favoritov na medaily. Sukeľ si uvedomuje, že aj proti Fínsku bude pre víťazstvo nevyhnutný stopercentný výkon."Doteraz sme sa sústredili najmä na USA, na Fínov sa zameriame až teraz. Každým zápasom ubudnú nejaké sily, no aj Fíni hrali už v prvý deň šampionátu, takže to budeme mať podobné. Dôležité bude dobre zregenerovať a zopakovať výkon ako s USA," dodal.