NATO vyšle novú bojovú skupinu aj na Slovensko, Stoltenberg reagoval aj na vyhrážky Ruska jadrovými zbraňami

Jadrová vojna sa nedá vyhrať

Brutálna ruská invázia

23.3.2022 - Rusko sa musí prestať vyhrážať jadrovými zbraňami. V reakcii na novinársku otázku sa tak vyjadril generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg , informuje spravodajský portál BBC.Pre Rusko má podľa vlastných slov jasný odkaz - a to, že jadrová vojna sa nedá vyhrať a nikdy by sa ani nemala bojovať.Hovorca Kremľa pritom konštatoval, že Rusko by jadrové zbrane mohlo použiť, ak by čelilo „existenčnej hrozbe". Stoltenberg, ktorý sa s novinármi zhováral v Bruseli pred stretnutím s americkým prezidentom Joeom Bidenom a ďalšími lídrami členských krajín aliancie, tiež upozornil, že je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa vojna nerozšírila.Ruská invázia na Ukrajinu je podľa neho brutálna a NATO je odhodlané spraviť všetko, čo je v jeho silách, aby podporilo Ukrajinu, no zároveň je zodpovednosťou aliancie zabezpečiť, aby sa vojna nerozšírila ďalej.Členovia NATO podľa neho v súčasnosti čelia zmenenej bezpečnostnej situácii, keď sú autoritárske vlády pripravené použiť silu. „Očakávam, že sa budeme venovať úlohe Číny v tejto kríze," poznamenal ďalej Stoltenberg s tým, že Čína poskytla Rusku politickú podporu, vrátane toho, že šíri jeho „nehorázne lži a dezinformácie".Stoltenberg tiež uviedol, že lídri Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) sa dohodnú na nasadení štyroch nových bojových skupín vo východnej Európe - na Slovensku, v Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku. To bude podľa neho predstavovať veľké dlhodobé zvýšenie vojenskej prítomnosti aliancie v regióne, pričom sa zdvojnásobí súčasný počet bojových skupín.