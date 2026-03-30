Pondelok 30.3.2026
Meniny má Vieroslava
30. marca 2026
Svedok v kauze prípravy vrážd prokurátorov odmietol vypovedať, bojí sa trestného stíhania
Odsúdený člen sereďského drogového gangu Ilija Weiss mal v pondelok na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku ...
30.3.2026 (SITA.sk) - Odsúdený člen sereďského drogového gangu Ilija Weiss mal v pondelok na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku vypovedať ako svedok v kauze prípravy vrážd Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho, avšak nestalo sa tak. Podľa orgánov činných v trestnom konaní Weiss pre obžalovaného Darka Dragiča zabezpečoval kradnuté auto, ktoré malo byť použité pri vražde Maroša Žilinku.
Pred súdom v pondelok svedok, ktorý si momentálne odpykáva deväťročný trest odňatia slobody vo väznici v Želiezovciach, povedal, že vypovedať nebude, pretože sa obáva možného trestného stíhania. Kauza prípravy vrážd sa prejednáva v jednom procese spolu s prípadom úkladnej vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka. Svedok Weiss pritom v prvom súdnom procese týkajúcom sa prípravy vrážd vypovedal, pričom v júni 2022 na súde potvrdil stretnutia s obžalovaným Dragičom.
„Malo to byť rýchle auto, bez dokladov, na ktorom sa dá voľačo spáchať a potom sa dá zlikvidovať,“ povedal Weiss. Dragič mu však podľa jeho slov nekonkretizoval, na čo má auto použiť, pričom on sám si myslel, že pôjde o prepad alebo lúpež. Obžalovaný ale podľa svedka povedal, že potom bude „veľké dusno“. Weiss doplnil, že obžalovaný mu nakoniec neposkytol na auto sľúbené peniaze, preto ho nezabezpečil. Táto výpoveď sa v rámci aktuálneho procesu prečíta.
Podľa obžaloby týkajúcej sa vraždy Jána Kuciaka si podnikateľ Marian Kočner na prelome rokov 2017 až 2018 objednal u Aleny Zsuzsovej vraždu novinára, ktorý vo svojich novinárskych textoch poukazoval na jeho rôznorodú ekonomickú trestnú činnosť. Podľa zadania mal byť Kuciak najskôr unesený a neskôr zavraždený.
Zsuzsová sa so zadaním obrátila na v súčasnosti už právoplatne odsúdeného Zoltána Andruskóa, ktorému za vykonanie sľúbila odpustenie dlhu 20-tisíc eur plus finančnú čiastku 50-tisíc eur. Zároveň mu odovzdala údaje o Kuciakovi, ktoré Marian Kočner získal z jeho sledovania, a tiež jeho podobizeň. Andruskó sa so zadaním obrátil na dvojicu Tomáš Szabó a Miroslav Marček, ktorá je momentálne už tiež právoplatne odsúdená.
Marček a Szabó následne niekoľkokrát vykonali obhliadku domu vo Veľkej Mači pri Galante, kde Kuciak so svojou snúbenicou Martinou Kušnírovou bývali. Vo večerných hodinách 21. februára 2018 Marček vnikol do domu a pištoľou s tlmičom Kuciaka zasiahol dvakrát do hrudníka. Následne jednou strelou do hlavy usmrtil aj Martinu Kušnírovú.
Pokiaľ ide o obžalobu v kauze prípravy vrážd Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho, podľa nej zadal v roku 2017 Marian Kočner Alene Zsuzsovej objednávku vraždy vtedajšieho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku a v tom čase advokáta Daniela Lipšica. Dôvodom bolo angažovanie sa dvojice v kauze Technopol. Zsuzsová s požiadavkou oslovila Zoltána Andruskóa.
Odmena za vraždu Žilinku mala byť 70-tisíc eur a za vraždu Lipšica 200-tisíc eur. Andruskó s objednávkou oslovil Tomáša Szabóa a Miroslava Marčeka. Tí však od toho neskôr odstúpili. Objednávku preto Andruskó zadal Dušanovi Kracinovi, cez ktorého sa dostala k Darkovi Dragičovi. Ten na príprave skutku spolupracoval s odsúdeným členom sereďskej drogovej skupiny Iliom Weissom. Skutok však nebol dokonaný.
V roku 2018 Kočner oslovil Zsuzsovú tiež vo veci vraždy vtedajšieho prvého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho. Odmena za skutok mala byť 100-tisíc eur. Dôvodom bolo, že podľa Kočnera sa mu Šufliarsky „otočil chrbtom“ a nechcel s ním spolupracovať na jeho trestných kauzách. Alena Zsuzsová opätovne v tejto veci oslovila Andruskóa a ten Szabóa a Marčeka. Šufliarskeho mali zabiť nástražným výbušným systémom alebo zastreliť. Marčeka a Szabóa však v septembri 2018 zadržali vo veci vraždy Kuciaka.
Zdroj: SITA.sk - Svedok v kauze prípravy vrážd prokurátorov odmietol vypovedať, bojí sa trestného stíhania © SITA Všetky práva vyhradené.
Svedok vypovedať nebude
Pred súdom v pondelok svedok, ktorý si momentálne odpykáva deväťročný trest odňatia slobody vo väznici v Želiezovciach, povedal, že vypovedať nebude, pretože sa obáva možného trestného stíhania. Kauza prípravy vrážd sa prejednáva v jednom procese spolu s prípadom úkladnej vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka. Svedok Weiss pritom v prvom súdnom procese týkajúcom sa prípravy vrážd vypovedal, pričom v júni 2022 na súde potvrdil stretnutia s obžalovaným Dragičom.
„Malo to byť rýchle auto, bez dokladov, na ktorom sa dá voľačo spáchať a potom sa dá zlikvidovať,“ povedal Weiss. Dragič mu však podľa jeho slov nekonkretizoval, na čo má auto použiť, pričom on sám si myslel, že pôjde o prepad alebo lúpež. Obžalovaný ale podľa svedka povedal, že potom bude „veľké dusno“. Weiss doplnil, že obžalovaný mu nakoniec neposkytol na auto sľúbené peniaze, preto ho nezabezpečil. Táto výpoveď sa v rámci aktuálneho procesu prečíta.
Vražda novinára
Podľa obžaloby týkajúcej sa vraždy Jána Kuciaka si podnikateľ Marian Kočner na prelome rokov 2017 až 2018 objednal u Aleny Zsuzsovej vraždu novinára, ktorý vo svojich novinárskych textoch poukazoval na jeho rôznorodú ekonomickú trestnú činnosť. Podľa zadania mal byť Kuciak najskôr unesený a neskôr zavraždený.
Zsuzsová sa so zadaním obrátila na v súčasnosti už právoplatne odsúdeného Zoltána Andruskóa, ktorému za vykonanie sľúbila odpustenie dlhu 20-tisíc eur plus finančnú čiastku 50-tisíc eur. Zároveň mu odovzdala údaje o Kuciakovi, ktoré Marian Kočner získal z jeho sledovania, a tiež jeho podobizeň. Andruskó sa so zadaním obrátil na dvojicu Tomáš Szabó a Miroslav Marček, ktorá je momentálne už tiež právoplatne odsúdená.
Marček a Szabó následne niekoľkokrát vykonali obhliadku domu vo Veľkej Mači pri Galante, kde Kuciak so svojou snúbenicou Martinou Kušnírovou bývali. Vo večerných hodinách 21. februára 2018 Marček vnikol do domu a pištoľou s tlmičom Kuciaka zasiahol dvakrát do hrudníka. Následne jednou strelou do hlavy usmrtil aj Martinu Kušnírovú.
Príprava vrážd
Pokiaľ ide o obžalobu v kauze prípravy vrážd Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho, podľa nej zadal v roku 2017 Marian Kočner Alene Zsuzsovej objednávku vraždy vtedajšieho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku a v tom čase advokáta Daniela Lipšica. Dôvodom bolo angažovanie sa dvojice v kauze Technopol. Zsuzsová s požiadavkou oslovila Zoltána Andruskóa.
Odmena za vraždu Žilinku mala byť 70-tisíc eur a za vraždu Lipšica 200-tisíc eur. Andruskó s objednávkou oslovil Tomáša Szabóa a Miroslava Marčeka. Tí však od toho neskôr odstúpili. Objednávku preto Andruskó zadal Dušanovi Kracinovi, cez ktorého sa dostala k Darkovi Dragičovi. Ten na príprave skutku spolupracoval s odsúdeným členom sereďskej drogovej skupiny Iliom Weissom. Skutok však nebol dokonaný.
V roku 2018 Kočner oslovil Zsuzsovú tiež vo veci vraždy vtedajšieho prvého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho. Odmena za skutok mala byť 100-tisíc eur. Dôvodom bolo, že podľa Kočnera sa mu Šufliarsky „otočil chrbtom“ a nechcel s ním spolupracovať na jeho trestných kauzách. Alena Zsuzsová opätovne v tejto veci oslovila Andruskóa a ten Szabóa a Marčeka. Šufliarskeho mali zabiť nástražným výbušným systémom alebo zastreliť. Marčeka a Szabóa však v septembri 2018 zadržali vo veci vraždy Kuciaka.
Zdroj: SITA.sk - Svedok v kauze prípravy vrážd prokurátorov odmietol vypovedať, bojí sa trestného stíhania © SITA Všetky práva vyhradené.
