Vitamínové infúzie na pracovisku, hudobná miestnosť s klavírom a bubnami aj plná náhrada príjmu počas PN až 60 dní ročne. Union pozná víťazov súťaže Zdravá firma roka 2025
Tagy: PR Súťaž Zdravá firma roka
"Zdravie na pracovisku sa stáva súčasťou firemnej stratégie a benefity sú každým rokom zaujímavejšie. Osobitne ma zaujala firma, ktorá sprostredkovala preventívne vyšetrenie rakoviny prsníka pre 600 svojich ...
30.3.2026 (SITA.sk) - "Zdravie na pracovisku sa stáva súčasťou firemnej stratégie a benefity sú každým rokom zaujímavejšie. Osobitne ma zaujala firma, ktorá sprostredkovala preventívne vyšetrenie rakoviny prsníka pre 600 svojich zamestnankýň a obchodných partneriek, či firma, ktorá vyrába pre svojich ľudí vlastný med z úľov umiestených na streche budovy. Prekvapil nás aj program otužovanie priamo vo firme v nafukovacích kadiach na terase," prezradil Jozef Koma, riaditeľ sekcie zdravotného poistenia v Union zdravotnej poisťovni.
Odborná porota, ktorá hodnotila prihlášky od 54 zapojených firiem sa stretla aj s ďalšími skvelými nápadmi, ako zlepšiť zdravotný stav pracujúcich. Niektoré podniky organizujú hromadné preventívne prehliadky, kedy lekár prinesie na pracovisko aj EKG prístroj na kontrolu srdca, USG na prezretie brušnej dutiny, ciev, či štítnej žľazy. Zamestnancom odoberú krv na kontrolu cukru a skontrolujú rakovinové markery a to všetko bez toho, aby bolo potrebné navštíviť polikliniku a brať si voľno z práce. "Presne takéto aktivity sú skutočne strategická investícia do stability organizácie. To, či u vás pracujú zdraví ľudia, sa premieta priamo do výkonnosti, lojality aj reputácie firmy," tvrdí Tatiana Sýkorová, riaditeľka oddelenia Ľudia a kultúra v Unione. Ocenila aj prístup firiem k zamestnancom, ktorí riešia vážnejšie ochorenia. "Prihlásila sa nám aj firma, ktorá poskytuje dokonca 2 týždne voľna pri vážnej chorobe v rodine. No a určite sa človeku lepšie lieči, ak vie, že má napríklad 100% náhradu príjmu až po dobu 60 dní ročne."
Kým hudobná miestnosť s klavírom, gitarou, bicími a akustickými panelmi slúži na podporu psychického zdravia a relaxu, infúzie s vitamínom C a magnéziom priamo v kancelárii podporia fyzické zdravie a imunitu. Vlastné bylinky a rajčiny od farmára sú zas skvelou podporou zdravej výživy. Tento rok bol výber TOP zdravých firiem skutočne náročný.
Víťazné spoločnosti získavajú okrem titulu Zdravá firma roka aj Deň zdravia, ktorý Union pripravuje pre ich zamestnancov. Ide o balík preventívnych vyšetrení, workshopov a aktivít zameraných na podporu zdravého životného štýlu.
Prínos zapojenia sa do súťaže však nie je len o výhre. HR získava pohľad zvonku na to, kde má silné stránky a kde sú rezervy. Zároveň ide o silný signál smerom k zamestnancom aj kandidátom, že zdravie nie je len deklarovaná hodnota, ale reálna súčasť firemnej kultúry.
Malá a stredná firma do 250 zamestnancov
Nevýrobná malá firma od 250 do 1 000 zamestnancov
Nevýrobná veľká firma nad 1 000 zamestnancov
Výrobná malá firma od 250 do 1 000 zamestnancov
Výrobná veľká firma nad 1 000 zamestnancov
Špeciálne ocenenia
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Vitamínové infúzie na pracovisku, hudobná miestnosť s klavírom a bubnami aj plná náhrada príjmu počas PN až 60 dní ročne. Union pozná víťazov súťaže Zdravá firma roka 2025 © SITA Všetky práva vyhradené.
Odborná porota, ktorá hodnotila prihlášky od 54 zapojených firiem sa stretla aj s ďalšími skvelými nápadmi, ako zlepšiť zdravotný stav pracujúcich. Niektoré podniky organizujú hromadné preventívne prehliadky, kedy lekár prinesie na pracovisko aj EKG prístroj na kontrolu srdca, USG na prezretie brušnej dutiny, ciev, či štítnej žľazy. Zamestnancom odoberú krv na kontrolu cukru a skontrolujú rakovinové markery a to všetko bez toho, aby bolo potrebné navštíviť polikliniku a brať si voľno z práce. "Presne takéto aktivity sú skutočne strategická investícia do stability organizácie. To, či u vás pracujú zdraví ľudia, sa premieta priamo do výkonnosti, lojality aj reputácie firmy," tvrdí Tatiana Sýkorová, riaditeľka oddelenia Ľudia a kultúra v Unione. Ocenila aj prístup firiem k zamestnancom, ktorí riešia vážnejšie ochorenia. "Prihlásila sa nám aj firma, ktorá poskytuje dokonca 2 týždne voľna pri vážnej chorobe v rodine. No a určite sa človeku lepšie lieči, ak vie, že má napríklad 100% náhradu príjmu až po dobu 60 dní ročne."
Kým hudobná miestnosť s klavírom, gitarou, bicími a akustickými panelmi slúži na podporu psychického zdravia a relaxu, infúzie s vitamínom C a magnéziom priamo v kancelárii podporia fyzické zdravie a imunitu. Vlastné bylinky a rajčiny od farmára sú zas skvelou podporou zdravej výživy. Tento rok bol výber TOP zdravých firiem skutočne náročný.
Víťazné spoločnosti získavajú okrem titulu Zdravá firma roka aj Deň zdravia, ktorý Union pripravuje pre ich zamestnancov. Ide o balík preventívnych vyšetrení, workshopov a aktivít zameraných na podporu zdravého životného štýlu.
Prínos zapojenia sa do súťaže však nie je len o výhre. HR získava pohľad zvonku na to, kde má silné stránky a kde sú rezervy. Zároveň ide o silný signál smerom k zamestnancom aj kandidátom, že zdravie nie je len deklarovaná hodnota, ale reálna súčasť firemnej kultúry.
Najsilnejšie benefity roku 2025
- Vitamínové infúzie priamo na pracovisku pred chrípkovým obdobím.
- Med z vlastných úľov pre zamestnancov
- Otužovanie priamo vo firme v nafukovacích kadiach na terase.
- Vitamínové balíčky a lokálne zdravé potraviny.
- Očkovanie priamo na pracovisku a podpora vakcinácie aj pre rodiny
- Hudobná miestnosť s klavírom, gitarou a bicími na zníženie stresu.
- 100 % náhrada príjmu počas PN až na 60 dní ročne.
- Až 20 hodín konzultácií s psychológom alebo psychiatrom bez výmenného lístka a s krátkou čakacou dobou.
- Preventívne vyšetrenia priamo vo firme – napríklad HbA1c, EKG, USG brušnej dutiny, štítnej žľazy, ciev či ECHO srdca.
- Fyzioterapeut alebo rehabilitácia priamo na pracovisku, vrátane masáží a ergoporadenstva.
- Programy zamerané na prevenciu rakoviny, vrátane vyšetrení priamo v práci.
- Wellness a kúpeľné procedúry so zľavou ako súčasť starostlivosti o zdravie.
- Výškovo nastaviteľné stoly, ergonomické pracoviská a protihlukové riešenia ako systematická prevencia.
- Dobrovoľníctvo počas pracovného času, ktoré podporuje duševnú pohodu a zmysluplnosť.
Víťazi súťaže Zdravá firma roka 2025
Malá a stredná firma do 250 zamestnancov
- ANASOFT APR, spol. s.r.o.
- BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA) s.r.o.
- MAIND, s.r.o.
Nevýrobná malá firma od 250 do 1 000 zamestnancov
- Takeda Innovations Slovakia s.r.o.
- ON Semiconductor Slovakia, a.s.
- msg life Slovakia s.r.o.
Nevýrobná veľká firma nad 1 000 zamestnancov
- IBM International Services Centre s.r.o a Swiss Re Management AG
- Dell s.r.o.
- Henkel Slovensko, spol. s.r.o.
Výrobná malá firma od 250 do 1 000 zamestnancov
- Miba Steeltec s.r.o. a Miba Sinter Slovakia s.r.o.
- SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s.
- ILJIN SLOVAKIA, s.r.o.
Výrobná veľká firma nad 1 000 zamestnancov
- Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.
- Volkswagen Slovakia, a.s.
- Adient Slovakia s.r.o.
Špeciálne ocenenia
- Inšpirácia roka ZFR 2025: Swiss Re Management AG
- Inšpirácia roka ZFR 2025: Dell s.r.o.
- TOP firma VIP programu 2025: Siemens s.r.o.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Vitamínové infúzie na pracovisku, hudobná miestnosť s klavírom a bubnami aj plná náhrada príjmu počas PN až 60 dní ročne. Union pozná víťazov súťaže Zdravá firma roka 2025 © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR Súťaž Zdravá firma roka
Svedok v kauze prípravy vrážd prokurátorov odmietol vypovedať, bojí sa trestného stíhania
