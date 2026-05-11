 24hod.sk    Zo zahraničia

11. mája 2026

Švédska tajná služba podozrieva dvoch ľudí z obchádzania sankcií a vývozu technológií do Ruska


Médiá uvádzajú, že mohlo ísť o produkty určené pre ruský vojensko-priemyselný komplex. Švédska tajná služba Säpo v pondelok oznámila, že podozrieva dvoch ľudí ...



11.5.2026 (SITA.sk) - Médiá uvádzajú, že mohlo ísť o produkty určené pre ruský vojensko-priemyselný komplex.

Švédska tajná služba Säpo v pondelok oznámila, že podozrieva dvoch ľudí z porušovania sankcií voči Rusku a z vývozu „technologicky vyspelých produktov“ do krajiny. Podľa médií mohlo ísť o technológie určené pre ruský vojensko-priemyselný komplex.



Podozriví sú vo väzbe


Oboch podozrivých zadržali minulý týždeň a sú vo väzbe. Švédske bezpečnostné zložky zároveň vykonali viacero domových prehliadok na juhu a západe krajiny.


„Bezpečnostná služba uskutočnila viacero operácií a domových prehliadok a momentálne prebieha rozsiahle vyšetrovanie,“ uviedla Säpo vo vyhlásení.


Podľa súdnych dokumentov, ktoré mala agentúra AFP k nahliadnutiu, k závažnému porušovaniu nariadení údajne dochádzalo medzi júnom 2025 a májom 2026.



Pre ruské zbrojovky


Švédska verejnoprávna televízia SVT informovala, že predmetom vyšetrovania sú „priemyselné produkty“, ktorých konečným používateľom bol údajne ruský vojensko-priemyselný komplex.


„Tento druh trestnej činnosti často zahŕňa viacero etáp a sprostredkovateľov. Jednoduchým dôvodom je, že zúčastnené osoby sa snažia zatajiť svoju účasť a znížiť pravdepodobnosť ich vystopovania,“ povedal zástupca šéfa operácií Säpo Christoffer Wedelin.


Prokurátor Carl Mellberg uviedol, že vyšetrovanie je v „intenzívnej fáze“ a obžaloby musia byť podané do 5. júna.




