Pondelok 11.5.2026
Meniny má Blažena
11. mája 2026
Švédska tajná služba podozrieva dvoch ľudí z obchádzania sankcií a vývozu technológií do Ruska
Médiá uvádzajú, že mohlo ísť o produkty určené pre ruský vojensko-priemyselný komplex. Švédska tajná služba Säpo v pondelok oznámila, že podozrieva dvoch ľudí ...
Švédska tajná služba Säpo v pondelok oznámila, že podozrieva dvoch ľudí z porušovania sankcií voči Rusku a z vývozu „technologicky vyspelých produktov“ do krajiny. Podľa médií mohlo ísť o technológie určené pre ruský vojensko-priemyselný komplex.
Podozriví sú vo väzbe
Oboch podozrivých zadržali minulý týždeň a sú vo väzbe. Švédske bezpečnostné zložky zároveň vykonali viacero domových prehliadok na juhu a západe krajiny.
„Bezpečnostná služba uskutočnila viacero operácií a domových prehliadok a momentálne prebieha rozsiahle vyšetrovanie,“ uviedla Säpo vo vyhlásení.
Podľa súdnych dokumentov, ktoré mala agentúra AFP k nahliadnutiu, k závažnému porušovaniu nariadení údajne dochádzalo medzi júnom 2025 a májom 2026.
Pre ruské zbrojovky
Švédska verejnoprávna televízia SVT informovala, že predmetom vyšetrovania sú „priemyselné produkty“, ktorých konečným používateľom bol údajne ruský vojensko-priemyselný komplex.
„Tento druh trestnej činnosti často zahŕňa viacero etáp a sprostredkovateľov. Jednoduchým dôvodom je, že zúčastnené osoby sa snažia zatajiť svoju účasť a znížiť pravdepodobnosť ich vystopovania,“ povedal zástupca šéfa operácií Säpo Christoffer Wedelin.
Prokurátor Carl Mellberg uviedol, že vyšetrovanie je v „intenzívnej fáze“ a obžaloby musia byť podané do 5. júna.
Zdroj: SITA.sk - Švédska tajná služba podozrieva dvoch ľudí z obchádzania sankcií a vývozu technológií do Ruska © SITA Všetky práva vyhradené.
