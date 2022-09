Svet sa lúči s kráľovnou Alžbetou II., vo Veľkej Británii sa koná štátny pohreb (foto)

Rakva na štátnej lafete

Trussová bude čítať z Biblie

Medzi pozvanými aj Čaputová

Bohoslužba pred uložením rakvy do hrobky

Tradície symbolizujúce koniec vlády Alžbety II.

19.9.2022 (Webnoviny.sk) - Vo Veľkej Británii sa v pondelok koná štátny pohreb zosnulej kráľovnej Spojeného kráľovstva a ďalších 14 krajín Spoločenstva národov Alžbety II . Pohreb, ktorý budú sledovať nielen Briti, ale celý svet, sa začne predpoludním vo Westminsterskom opátstve v Londýne a skončí sa večer pochovaním panovníčky na hrade vo Windsore.Westminsterské opátstvo je pre hostí otvorené už tri hodiny pred samotným smútočným obradom, ktorý sa začne o 11:00 miestneho času (12:00 SELČ). Zhruba 15 minút pred obradom prevezú rakvu s panovníčkou z Westminsterského paláca do opátstva.Rakva bude na štátnej lafete kráľovského námorníctva ťahanej námorníkmi (98 ťahá, 40 slúži ako brzda, pozn. red.), ktorú použili napríklad pri pohrebe niekdajšieho kráľa a otca zosnulej Juraja VI. v roku 1952. Za rakvou pôjdu členovia kráľovskej rodiny, vrátane nového kráľa Karola III. a jeho synov princov Williama a Harryho.Procesiu s rakvou povedú gajdoši a bubeníci škótskych a írskych regimentov, príslušníci kráľovského letectva a Gurkhovia.Pozdĺž trasy budú stáť príslušníci námorníctva a námornej pechoty a na Parliament Square zase čestná stráž pozostávajúca z príslušníkov armády, letectva a námorníctva spolu s kapelou kráľovskej námornej pechoty. Celkovo by sa na pohrebe malo podieľať viac ako 10-tisíc príslušníkov ozbrojených síl.Smútočnú bohoslužbu, ktorá sa uskutoční na mieste kráľovských korunovácií i svadieb, povedie westminsterský dekan David Hoyle. Arcibiskup z Canterbury Justin Welby bude mať kázeň a britská premiérka Liz Trussová bude počas omše čítať z Biblie.Očakáva sa, že obrad bude trvať zhruba hodinu, k jeho koncu zaznie krátke trúbenie z poľnice. Po ňom budú nasledovať celonárodné dve minúty ticha. Bohoslužbu ukončí štátna hymna a žalospev, ktorý zahrá kráľovnin gajdoš.Na pohrebe vo Westminsterskom opátstve by sa malo zúčastniť 2 000 hostí. Bude to jedno z najväčších stretnutí šľachty a politikov, ktoré Spojené kráľovstvo hostilo, za niekoľko desaťročí. Pozvánky dostalo 500 hláv štátov a zahraničných predstaviteľov. Medzi hosťami budú panovníci Belgicka, Holandska, Španielska, Nórska, Dánska, Monaka či Japonska.Na pohrebe sa zúčastnia aj predstavitelia krajín Spoločenstva národov, ako napríklad novozélandská premiérka Jacinda Ardernová , predseda austrálskej vlády Anthony Albanese a kanadský premiér Justin Trudeau , ale aj americký prezident Joe Biden , francúzsky prezident Emmanuel Macron , nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier , írsky premiér Micheál Martin , slovenská prezidentka Zuzana Čaputová či predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová Pozvanie nedostali predstavitelia Ruska, Bieloruska, Mjanmarska, Sýrie, Afganistanu a Venezuely.Po pohrebnej bohoslužbe bude nasledovať ďalšia procesia z Westminsterského opátstva k Wellingtonovmu oblúku pri Hyde Parku. Pozdĺž trasy budú zase stáť príslušníci ozbrojených síl a polície, v minútových intervaloch bude zvoniť Big Ben a z Hyde Parku budú každú minútu znieť salvy zo zbraní.Kráľovská kanadská jazdná polícia povedie sprievod, ktorý bude pozostávať zo siedmich skupín s vlastnými kapelami a zúčastnia sa na ňom okrem ozbrojených síl Spojeného kráľovstva a Spoločenstva národov aj policajti a Národná zdravotná služba. Za lafetou s rakvou budú znova kráčať kráľ a členovia kráľovskej rodiny. Kráľovná manželka, princezná z Walesu, grófka z Wessexu a vojvodkyňa zo Sussexu pôjdu za nimi v autách.Pri Wellingtonovom oblúku rakvu prenesú do štátneho pohrebného vozidla, ktoré ju odvezie na hrad Windsor. Tam bude nasledovať ďalšia procesia za prítomnosti príslušníkov ozbrojených síl. Rakvu odnesú do Kaplnky svätého Juraja, kde sa od 16:00 miestneho času (17:00 SELČ) uskutoční bohoslužba pred uložením rakvy do hrobky.Obrad bude celebrovať windsorský dekan David Conner a požehnanie prednesie už zmienený arcibiskup z Canterbury Justin Welby. Bohoslužba sa uskutoční za účasti menšieho počtu hostí ako vo Westminsterskom opátstve, pričom by ich malo byť zhruba 800.Bohoslužba bude zahŕňať tradície symbolizujúce koniec vlády Alžbety II. Kráľovský klenotník z rakvy zloží Britskú imperiálnu korunu, jablko a žezlo, čím kráľovnú definitívne oddelí od jej koruny. Na konci posledného hymnusu kráľ položí na rakvu vlajku regimentu gardových granátnikov, ktorý vykonáva ceremoniálne povinnosti pre panovníka. Zároveň Lord Chamberlain, najvyššie postavený predstaviteľ kráľovskej domácnosti, prelomí svoju paličku na znak toho, že končí jeho služba pre kráľovnú.Nakoniec rakvu vložia do kráľovskej hrobky a bude hrať kráľovnin gajdoš, čo si podľa Buckinghamského paláca Alžbeta II. sama vyžiadala. Nasledovať bude požehnanie a štátna hymna God Save the King (Boh ochraňuj kráľa) Večer sa ešte uskutoční súkromný rodinný obrad, počas ktorého kráľovnú pochovajú k jej manželovi, princovi Filipovi, ktorý zomrel vlani, v pamätnej kaplnke kráľa Juraja VI. Tá sa nachádza vo vnútri Kaplnky svätého Juraja.Kráľovná Alžbeta II. zomrela 8. septembra vo svojom škótskom sídle Balmoral. Najdlhšie vládnuca britská panovníčka, ktorá bola na tróne sedem desaťročí, sa dožila 96 rokov.