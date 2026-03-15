Nedeľa 15.3.2026
Meniny má Svetlana
15. marca 2026
Fico podľa Danka pravdepodobne zváži rekonštrukciu vlády, SNS bude dôslednejšie kontrolovať vládne návrhy zákonov
Predseda vlády Robert Fico bude podľa predsedu koaličnej SNS Andreja Danka pravdepodobne rozmýšľať nad rekonštrukciou vlády. Povedal to v ...
15.3.2026 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico bude podľa predsedu koaličnej SNS Andreja Danka pravdepodobne rozmýšľať nad rekonštrukciou vlády. Povedal to v nedeľu v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3. Ako doplnil, Fico by mal spravodlivo posúdiť činnosť každého ministra.
Ministri vo vláde sú podľa Danka niektorí údržbári a niektorí „makači". Pochválil napríklad ministra dopravy Jozefa Ráža, výhrady má napríklad k ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi. Ten mal podľa neho problematiku takzvaných kajúcnikov riešiť komplexnou novelou Trestného zákona.
„A nie aby premiéra tlačili do trápnej tlačovky každú nedeľu. Ja vidím dokonca, že je to nášmu premiérovi nepríjemné,“ skonštatoval Danko. Niektoré veci podľa neho nefungujú ani v rezorte cestovného ruchu a športu.
Danko zároveň kritizoval návrhy zákonov, ktoré do parlamentu prichádzajú z ministerstiev ako nekompetentné. „Tie prílepky, ktoré ministri nosia iba preto, aby im neušli eurofondy, sú zlé. Chýba mi manažovanie tých ministerstiev,“ doplnil šéf SNS.
Zároveň koaličná SNS bude odteraz dôslednejšie kontrolovať vládne návrhy zákonov. Predseda národniarov pripomenul pritom napríklad zákon o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov, ktorý ide vládna koalícia teraz zrušiť. Takéto nepripravené a nekompetentne odkomunikované zákony totiž podľa neho blokujú európske peniaze.
„Čaká nás aj vládny návrh k záchrankovému tendru a rozdeleniu záchrankových staníc,“ pripomenul Danko. Kritizoval tiež, že koalícia namiesto skutočných problémov ľudí rieši témy, ako sú napríklad kajúcnici. „Stále ako by bola snaha vlády hľadať triedneho nepriateľa,“ skonštatoval šéf SNS.
Podľa predsedu opozičného Progresívneho Slovenska Michala Šimečku Danko komunikuje miestami až zdrvujúcu kritiku premiéra Roberta Fica. „Pre Roberta Fica by toto malo byť na uterák,“ vyhlásil Šimečka s tým, že predseda koaličnej strany hovorí prakticky to isté, čo opozícia. „Že Robert Fico nevládne, neriadi štát. Namiesto toho sa zaoberá kajúcnikmi a vyšetrovateľmi a prokurátormi,“ uviedol Šimečka. Dodal, že túto situáciu nevidí iba Danko, ale aj všetci občania.
Zdroj: SITA.sk - Fico podľa Danka pravdepodobne zváži rekonštrukciu vlády, SNS bude dôslednejšie kontrolovať vládne návrhy zákonov © SITA Všetky práva vyhradené.
