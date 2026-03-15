 24hod.sk    Z domova

15. marca 2026

Taraba kritizuje Huliaka, v koalícii pôsobí ako „opozičný minister“


Tagy: Minister cestovného ruchu a športu SR Minister životného prostredia SR monitor

Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nom. Smer-SD) plní momentálne úlohu opozičníka v koalícii. V diskusnej ...



66fc173e7b1a3983101747 676x451 15.3.2026 (SITA.sk) - Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nom. Smer-SD) plní momentálne úlohu opozičníka v koalícii. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to vyhlásil minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS).


Zároveň Huliaka kritizoval za tvrdenia, že rezort životného prostredia podporil dotáciami „jazierka pre oligarchov“. Ani jedna takáto zmluva však podľa Tarabu nebola podpísaná.

„Tento týždeň, keď sme robili zonácie, tak najprogresívnejšiu výhradu dal minister športu a cestovného ruchu Huliak, ktorý žiadal, aby všetky národné parky mali 75-percentnú zónu, do ktorej nemôže človek vstúpiť. Myslím si, že to si netrúfnu ani tie najradikálnejšie mimovládky,“ uviedol Taraba. Ako ďalej povedal, s Huliakom si nerozumie ani ľudsky a nepáči sa mu jeho komunikovanie. „Každý týždeň sa len ospravedlňuje niekomu, čo pár dní predtým povedal,“ skonštatoval Taraba.

Huliak podľa Tarabu buď veciam nerozumie, alebo plní nejakú agendu, aby nahrával opozícii. Ministrom sa pritom podľa neho stal iba preto, aby si vládna koalícia zachovala väčšinu. „A pritom platí, že Huliak nemá žiadnych piatich poslancov. To je len jeho zbožné želanie,“ dodal Taraba.


Zdroj: SITA.sk - Taraba kritizuje Huliaka, v koalícii pôsobí ako „opozičný minister“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Fico podľa Danka pravdepodobne zváži rekonštrukciu vlády, SNS bude dôslednejšie kontrolovať vládne návrhy zákonov
Taraba ohlásil záujem vstúpiť do SNS, ale na sobotný snem nebol pozvaný

