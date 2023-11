Tatranský ľadový dóm má podobu londýnskeho Westminster Abbey, vzdáva poctu kráľovnej Alžbete II. (foto+video)

16.11.2023 - Svetoznámu stavbu, londýnske opátstvo a chrám Westminster Abbey, pripomína v tomto roku Tatranský ľadový dóm na Hrebienku vo Vysokých Tatrách.



Stavbu z ľadu venovali v rámci jej 11. ročníka britskej architektúre aj ako spomienku na návštevu britskej kráľovnej Alžbety II, ktorá Vysoké Tatry a Hrebienok navštívila pred pätnástimi rokmi, 24. októbra.

Chrám kráľovskej rodiny

Symbolický návrat do Tatier

Pre verejnosť sprístupnia najväčšiu atrakciu zimnej sezóny v piatok 17. novembra, otvorený bude nepretržite do 14. apríla budúceho roka.Westminster Abbey je od roku 1066 symbolom britskej identity a monarchie. Podľa manažéra strediska Vysoké Tatry Lukáša Brodanského je najdôležitejším chrámom pre britskú rodinu.„Konajú sa tam korunovácie kráľov a rovnako aj pohreby členov kráľovskej rodiny. Je tam pochovaných množstvo známych osobností,“ ozrejmil pre agentúru SITA.



Poctu britskej panovníčke vo štvrtok vo Vysokých Tatrách ocenil aj veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Nigel Baker.



Kupola s ľadovým chrámom sa nachádza len pár metrov od miesta, ktoré v roku 2008 navštívila kráľovná.



Zobraziť fotogalériu k článku:

Tatranský ľadový dóm 2023/2024 (fotografie)





„Myslím si, že to bol míľnik v britsko-slovenských vzťahoch. Dnes vidíme, že kráľovná sa istým spôsobom symbolicky vrátila do Tatier,“ uviedol Baker pre SITA.



Verí, že stavba bude atraktívna nielen pre Slovákov, ale aj pre britských turistov, ktorí podľa jeho slov môžu využiť priame letecké spojenia medzi Popradom a Londýnom.

Desať kamiónov plných ľadu

Viac turistov z Británie

Projekt Tatranského ľadového dómu pripravovali takmer rok, ľad objednávali už začiatkom roka.„Ľadový dóm je postavený z 1 800 blokov ľadu, je to 225 ton ľadu, čo je desať plných kamiónov, ktoré sme sem doviezli z Poľska,“ priblížil Brodanský.V kupole s priemerom 25 metrov pracovala asi dvadsiatka sochárov zo Slovenska, Poľska, Čiech a Nemecka pod vedením Adama Bakoša Pri vstupe do kupoly je prvý pohľad na západnú stranu opátstva, centrálna časť je pohľadom na severnú stranu tejto svetoznámej stavby. Ľadovú stavbu dopĺňa korunovačné kreslo z ľadu ako fotopoint.Pred vstupom do kupoly nájdu návštevníci výstavu fotografií pripomínajúcu spomínanú návštevu Alžbety II.Súčasťou Tatranského ľadového dómu je aj výstava zmenšených replík korunovačných predmetov, ktoré venovalo priamo Westminsterské opátstvo.Otvorenie Tatranského ľadového dómu je už tradične zároveň aj symbolickým otvorením zimnej sezóny vo Vysokých Tatrách.„Veríme, že britská dominanta aj v nadväznosti na posilnené letecké spojenie Tatier s Londýnom prinesie aj viac hostí z Veľkej Británie, ktorí objavia Tatry ako výnimočnú turistickú destináciu,“ dodala riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková