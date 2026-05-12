12. mája 2026

LeBron James vypadol s LA Lakers z play-off. Ako to vidí so svojou budúcnosťou?


LeBron James rozmýšľa o pokračovaní kariéry po vyradení zo sezóny v NBA play-off. Legendárny basketbalista LeBron James po vyradení tímu Los Angeles Lakers v play-off NBA očakáva rozhodnutie o svojej ...



12.5.2026 (SITA.sk) - LeBron James rozmýšľa o pokračovaní kariéry po vyradení zo sezóny v NBA play-off.


Legendárny basketbalista LeBron James po vyradení tímu Los Angeles Lakers v play-off NBA očakáva rozhodnutie o svojej športovej budúcnosti. Štvornásobný šampión zámorskej basketbalovej profiligy, ktorý má za sebou už 24 sezón v súťaži, zaznamenal v poslednom zápase proti Oklahoma City Thunder 24 bodov a 12 doskokov, no Lakers to nestačilo. Duel prehrali 110:115 a celú sériu 0:4 na zápasy.

Jamesovi sa aktuálne skončil kontrakt, v lete tak bude voľný hráč s neistým ďalším smerovaním. Niektoré správy naznačujú pokračovanie v organizácii Lakers, iné hovoria o možnom odchode alebo dokonca o konci kariéry. Hráč však sám uviedol, že potrebuje čas na zváženie všetkého, čo bude zahŕňať rozhovor s rodinou.

"Neviem, čo budúcnosť prinesie. Teraz mám čas, aby som to prehodnotil s rodinou,“ povedal James v prítomnosti hviezd Hollywoodu na tribúnach, vrátane Leonarda DiCapria a Seana Penna. Pre pokračovanie v kariére je pre neho kľúčová láska k procesu prípravy na zápasy a ochota obetovať čas a energiu.

LeBron tiež zdôraznil, že už nemá čo v NBA dokazovať, pričom jeho motiváciou zostáva snaha o ďalšie majstrovské tituly.


Zdroj: SITA.sk - LeBron James vypadol s LA Lakers z play-off. Ako to vidí so svojou budúcnosťou?

