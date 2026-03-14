Sobota 14.3.2026
Meniny má Matilda
14. marca 2026
Šimečka zareagoval na vystúpenie Danka po sneme SNS a vyzval ho na vystúpenie z vládnej koalície
Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka zareagoval na vystúpenie predsedu
14.3.2026 (SITA.sk) - Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka zareagoval na vystúpenie predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka po straníckom sneme. Lídra národniarov vyzval, aby odišiel z takej vládnej koalície, ktorá podľa Šimečkových slov škodí Slovensku.
Andrej Danko totiž na tlačovej besede po svojom opätovnom zvolení za predsedu SNS podrobil súčasnú vládu kritike. Vravel, že v strane majú pocit, že Slovensko stagnuje. Poznamenal, že ľudia od nich očakávali riešenia a vysporiadanie sa s rokmi 2020 až 2023.
„Ak dnes vidia predsedu vlády, ktorý každú nedeľu rieši len kajúcnikov a pri tom má post predsedu vlády a má ministerstvo spravodlivosti, tak vznikajú relevantné otázky, prečo sa tento štát neriadi? Prečo sa jedno rozprávalo a iné sa koná?” uviedol šéf SNS.
Danko pripomenul, že roky stojí po boku premiéra Fica, no dodal, že už patrí k ľuďom, ktorí sú z mnohých krokov predsedu vlády sklamaní. „Ľudia chcú riešenia. Politika nemôže byť len o pomste,” vyjadril sa staronový predseda SNS. Súčasnej koalícii však vyjadril podporu a deklaroval, že SNS ju nerozbije.
„Ak predseda jednej z koaličných strán preberá stanoviská a kritiku opozície, tak pre Roberta Fica je to na uterák,” zareagoval Šimečka. Danko podľa neho vyslovil len to, čo všetci vidia, a teda, že za tejto vlády štát upadá. Logickým vyústením by podľa šéfa progresívcov mal byť práve Dankov odchod z koalície.
Zdroj: SITA.sk - Šimečka zareagoval na vystúpenie Danka po sneme SNS a vyzval ho na vystúpenie z vládnej koalície © SITA Všetky práva vyhradené.
Andrej Danko totiž na tlačovej besede po svojom opätovnom zvolení za predsedu SNS podrobil súčasnú vládu kritike. Vravel, že v strane majú pocit, že Slovensko stagnuje. Poznamenal, že ľudia od nich očakávali riešenia a vysporiadanie sa s rokmi 2020 až 2023.
„Ak dnes vidia predsedu vlády, ktorý každú nedeľu rieši len kajúcnikov a pri tom má post predsedu vlády a má ministerstvo spravodlivosti, tak vznikajú relevantné otázky, prečo sa tento štát neriadi? Prečo sa jedno rozprávalo a iné sa koná?” uviedol šéf SNS.
Danko pripomenul, že roky stojí po boku premiéra Fica, no dodal, že už patrí k ľuďom, ktorí sú z mnohých krokov predsedu vlády sklamaní. „Ľudia chcú riešenia. Politika nemôže byť len o pomste,” vyjadril sa staronový predseda SNS. Súčasnej koalícii však vyjadril podporu a deklaroval, že SNS ju nerozbije.
„Ak predseda jednej z koaličných strán preberá stanoviská a kritiku opozície, tak pre Roberta Fica je to na uterák,” zareagoval Šimečka. Danko podľa neho vyslovil len to, čo všetci vidia, a teda, že za tejto vlády štát upadá. Logickým vyústením by podľa šéfa progresívcov mal byť práve Dankov odchod z koalície.
Zdroj: SITA.sk - Šimečka zareagoval na vystúpenie Danka po sneme SNS a vyzval ho na vystúpenie z vládnej koalície © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Desiatky múzeí a historických pamiatok boli počas útoku na Irán poškodené, UNESCO neskrýva obavy
Desiatky múzeí a historických pamiatok boli počas útoku na Irán poškodené, UNESCO neskrýva obavy
<< predchádzajúci článok
Trnavčania vlani vytriedili 52 percent vytvorených odpadov, poplatok za skládkovanie pôjde dolu
Trnavčania vlani vytriedili 52 percent vytvorených odpadov, poplatok za skládkovanie pôjde dolu