Trojicu obvinených v súvislosti s výbuchom bytovky v Prešove, prepustili na slobodu

Obvinených prepustili na slobodu

Muži majú zákaz vycestovať

Súd prijal prísľub od obvinených

Sťažnosť prokurátora bola zamietnutá

31.3.2020 - Krajský súd v Prešove v utorok 31. marca prepustil trojicu živnostníkov obvinených v súvislosti s výbuchom plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove z väzby na slobodu. Senát zároveň vydal príkaz na okamžité prepustenie troch obvinených, ktorí budú naďalej stíhaní na slobode. Rozhodnutie krajského súdu je dnešným dňom právoplatné.Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová, senát na dnešnom neverejnom zasadnutí zrušil uznesenie Okresného súdu Prešov zo 4. marca v celom rozsahu, keďže došlo k zmene dôvodu väzobného stíhania z kolúznej na útekovú väzbu.„Konštatujúc zhodne v prípade troch obvinených z obzvlášť závažného zločinu všeobecné ohrozenie dôvody tzv. útekovej väzby. Senát krajského súdu prijal písomný sľub obvinených ako náhradu väzby a prepustil obvinených z väzby na slobodu,“ konštatovala Petrufová.Ako dodala, súd väzbu u obvinených zhodne nahradil dohľadom probačným a mediačným úradníkom a obvineným uložil povinnosť oznámiť policajtovi, prokurátorovi alebo súdu, ktorý vedie konanie, každú zmenu miesta pobytu a tiež zákaz vycestovať do zahraničia.„Dôvody tzv. útekovej väzby v tomto prípade zhodne u troch obvinených vzhliadol senát krajského súdu najmä v hrozbe vysokého trestu pri právnej kvalifikácii predmetného skutku, ktorý je daný obvineným za vinu v tomto počiatočnom štádiu trestného stíhania,“ dodala hovorkyňa.Trojica živnostníkov je obvinená z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia so spôsobením smrti viacerých osôb a škody veľkého rozsahu. O prepustení Jána R., Ondreja T. a Mareka T. na slobodu rozhodol 4. marca po neverejných informatívnych výsluchoch Okresný súd v Prešove.Sudca pre prípravné konanie nevyhovel návrhu krajského prokurátora na rozšírenie dôvodov väzby a nevzal troch obvinených v predmetnej trestnej veci do takzvanej útekovej väzby.Naopak prijal písomný sľub obvinených a uložil im ďalšie obmedzenia, keďže naďalej považoval dôvody takzvanej kolúznej väzby u všetkých troch obvinených za zachované. Prokurátor podal voči rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej dnes rozhodoval krajský súd.Trojica obvinených je vo väzbe od 9. decembra minulého roka z dôvodu takzvanej kolúznej väzby, teda aby nemohli ovplyvňovať svedkov, znalcov, prípadne spoluobvinených, alebo inak mariť skutočnosti závažné pre trestné stíhanie.Rozhodnutie Okresného súdu v Prešove následne potvrdil 30. decembra 2019 aj krajský súd. V utorok 3. marca Krajský súd v Prešove rozhodol aj v prípade ďalšej dvojice, ktorá čelí rovnakému obvineniu z februára tohto roka.Súd zamietol sťažnosť prokurátora voči rozhodnutiu Okresného súdu v Prešove, ktorým sudca nevzal do väzby Martina M. a Milana H., ktorí tak sú stíhaní na slobode.Nešťastie v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove, ktoré sa odohralo v piatok 6. decembra 2019, má sedem potvrdených obetí. Jedna osoba je stále nezvestná. Dvanásťposchodovú bytovku, ktorú poškodil výbuch plynu, kompletne zbúrali a odstránili.