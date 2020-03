Trojicu živnostníkov obvinených v prípade výbuchu plynu v Prešove budú stíhať na slobode

aktualizované 4. marca, 12:59





4.3.2020 (Webnoviny.sk) -Trojica živnostníkov obvinených v súvislosti s výbuchom plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove bude stíhaná na slobode. Po neverejných informatívnych výsluchoch Jána R., Ondreja T. a Mareka T., obvinených z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia so spôsobením smrti viacerých osôb a škody veľkého rozsahu, o tom v stredu 4. marca rozhodol Okresný súd v Prešove.Uznesenie nie je právoplatné. Prokurátor voči nemu podal námietku, o ktorej bude rozhodovať krajský súd.Okresný súd na pojednávaní rozhodoval o žiadosti obhajcu trojice obvinených o ich prepustenie z väzby a tiež v súvislosti s návrhom Krajskej prokuratúry Prešov na rozšírenie dôvodov väzby o tzv. útekovú väzbu. „Vyhoveli nášmu návrhu, takže ja som spokojný,“ uviedol po zasadnutí obhajca obvinenej trojice Vladimír Bajtoš.„Okrem toho, že som sa vyjadroval k dôvodom útekovej a kolúznej väzby, navrhli sme aj náhradu v podobe písomného vyjadrenia, ktoré súd prijal a tiež probačného opatrovníka,“ dodal k argumentom Bajtoš, podľa ktorého sú, podobne ako v prípade ďalšej dvojice obvinených, vznesené obvinenia predčasné. „Pokiaľ nebudú znalecké posudky, nemôžeme robiť závery,“ uviedol.Krajská prokuratúra v Prešove sa s rozhodnutím súdu nestotožňuje. „Podali sme sťažnosť voči všetkým výrokom uznesenia. Následne ich odôvodníme,“ uviedol prokurátor, ktorý sa nestotožňuje ani s tvrdením obhajoby, žeby vznesené obvinenia boli predčasné.„Tak ako aj včera krajský súd konštatoval, dôvody trestného stíhania sú, takže to je dôvodné a je podľa nášho názoru v poriadku,“ uviedol prokurátor, ktorý nevylúčil ani ďalšie obvinenia. Bližšie sa k nim ale pre vyšetrovanie nevyjadril.Aj okresný súd sa podľa prokurátora na stredajšom rokovaní vyjadril, že dôvody väzby sú zachované, avšak nahradil ich inštitútmi v zmysle trestného poriadku.Ako uviedol, súd prijal písomný sľub obvinených a uložil ďalšie povinnosti a obmedzenia, medzi nimi zákaz vycestovať a povinnosť hlásiť sa na polícii.„Čiže dôvody väzby stále sú, ale podľa názoru súdu boli oslabené,“ vysvetlil prokurátor, ktorý však naďalej trvá na rozšírení väzby aj na útekovú. „Trváme na tom a v tomto smere bude aj naša sťažnosť,“ dodal.Trojica živnostníkov je vo väzbe od 9. decembra minulého roka z dôvodu tzv. kolúznej väzby, teda aby nemohli ovplyvňovať svedkov, znalcov, prípadne spoluobvinených, alebo inak mariť skutočnosti závažné pre trestné stíhanie, čo následne svojim rozhodnutím potvrdil Krajský súd v Prešove 30. decembra.V utorok 3. marca Krajský súd v Prešove rozhodol v prípade ďalšej dvojice, ktorá čelí rovnakému obvineniu z februára tohto roka. Súd na verejnom zasadnutí zamietol sťažnosť prokurátora voči rozhodnutiu Okresného súdu v Prešove, ktorým sudca nevzal do väzby Martina M. a Milana H., ktorí tak budú stíhaní na slobode. Rozhodnutie krajského súdu v tomto prípade je právoplatné.Nešťastie v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove, ktoré sa odohralo v piatok 6. decembra, má sedem potvrdených obetí. Jedna osoba je stále nezvestná. Dvanásťposchodovú bytovku, ktorú poškodil výbuch plynu, kompletne zbúrali a odstránili.