Trump chce meniť zákon, v sprche mu tečie málo vody a nevie si umyť vlasy

Limit na trysky, nie na hlavicu

Návrh je "pritiahnutý za vlasy"

13.8.2020 - Americká vláda má v pláne novelizáciu spotrebiteľského zákona, ktorý reguluje prietok vody v sprchových hlaviciach.Podnet pochádza od samotného prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý to považuje za osobnú záležitosť, keďže sa pre malé množstvo vody počas sprchovania nemôže stopercentne postarať o svoje vlasy. Už od roku 1992 federálny zákon nariaďuje, že sprchové hlavice v USA by v priebehu minúty nemali mať prietok vyšší ako 9,5 litra.Keď neskôr výrobcovia vyvinuli novšie sprchové armatúry s viacerými tryskami, tie nesmeli mať súhrnne vyšší prietok ako 9,5 litra v priebehu šesťdesiatich sekúnd. Trumpova administratíva však najnovšie navrhuje, aby sa spomenutý limit vzťahoval na jednotlivé trysky, nie na sprchovú hlavicu.Andrew deLaski, výkonný riaditeľ skupiny Appliance Standards Awareness Project, však uvedený návrh označil ako "pritiahnutý za vlasy". "Keď budete mať päť alebo viac trysiek, hlavicou pretečie aj 50 litrov za minútu. Takéto množstvo vody vás doslova vyplaví z kúpeľne," povedal pre agentúru AP.Podotkol tiež, že riešiť v súčasnosti prietok sprchových hlavíc na úkor dôležitejších záležitostí nepovažuje za správne."Úprimne povedané, je to hlúpe. Krajina čelí vážnym problémom - máme tu pandémiu, v rozsiahlych oblastiach na západe je dlhodobo sucho, čelíme globálnym zmenám klímy... Sprchové hlavice nepatria medzi naše problémy. Ak prezident potrebuje pomoc pri hľadaní dobrej sprchy, môžeme ho nasmerovať na niekoľko skvelých spotrebiteľských webových stránok, ktoré mu pomôžu nájsť vhodnú sprchovú hlavicu," dodal Andrew deLaski.