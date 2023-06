Exprezident Trump bol obvinený pre zaobchádzanie s tajnými dokumentmi, vpísal sa tak do dejín

Stovky tajných dokumentov

Nevrátil ich všetky

9.6.2023 (SITA.sk) - Bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa obvinili v súvislosti so zaobchádzaním s tajnými dokumentmi. Stal sa tak prvým bývalým prezidentom v dejinách Spojených štátov, ktorý čelí obvineniu zo strany federálnej vlády, na ktorú kedysi sám dohliadal.Počas uplynulého roka v rámci vyšetrovania, ktoré sa týka držby stoviek tajných dokumentov v Trumpovom floridskom sídle Mar-a-Lago a možného marenia úsilia vlády získať ich naspäť, predstúpili pred veľkú porotu vo Washingtone rôzni svedkovia vrátane Trumpových právnikov, blízkych spolupracovníkov a predstaviteľov Trump Organization.Vyšetrovanie sa zameriava nielen na držbu tajných dokumentov, vrátane niektorých označených ako prísne tajné, ale aj na to, že ich Trump odmietol vrátiť, keď ho o to požiadali a tiež na možné marenie vyšetrovania.FBI vlani požiadal o vydanie dokumentov, ktoré mal Trump v Mar-a-Lagu, a keď nadobudli podozrenie, že bývalý prezident a jeho zástupcovia nevrátili všetky materiály, prišli znovu s príkazom na prehliadku a našli ďalšiu stovku dokumentov s utajením.Okrem Mar-a-Laga sa ďalšie vyšetrovanie vo Washingtone zameriava na snahy Trumpa a jeho spojencov zvrátiť výsledky prezidentských volieb v roku 2020.