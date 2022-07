Trump počas násilností v Kapitole 187 minút nič nerobil, rozzúrený dav sledoval cez televíziu z pohodlia Bieleho domu

Trumpova túžba po moci

Spiknutie a klamanie občanom

Trumpa pred súd nepoženú

22.7.2022 - Bývalý americký prezident Donald Trump vlani 6. januára sledoval útok na Kapitol v televízii v Bielom dome a ignoroval prosby svojich detí i poradcov, aby vyzval svojich podporovateľov na zastavenie násilností.Vo štvrtok to odznelo počas ďalšieho verejného vypočúvania výboru amerického Kongresu, ktorý vyšetruje útok. Informuje o tom spravodajský portál BBC.„Rozhodol sa nekonať,“ skonštatoval Adam Kinzinger, jeden z dvoch Republikánov vo výbore, ktorý vedú Demokrati. Podľa vyšetrovania bol Trump motivovaný jeho „sebeckou túžbou zostať pri moci“.Výbor počas štvrtkového ôsmeho verejného vypočúvania načrtol časový prehľad Trumpových aktivít počas 187 minút 6. januára 2021, zatiaľ čo zúrivý dav jeho podporovateľov plienil Kongres.„S týmto mužom nespútanej deštruktívnej sily nedokázali 6. januára 187 minút pohnúť. Nedokázali to jeho poradcovia, jeho spojenci, násilné pokriky útočníkov ani zúfalé prosby tých, ktorí čelili davu. Nedokázali ním pohnúť,“ skonštatoval vo svojej úvodnej reči predseda výboru Bennie Thompson.Výbor tiež premietol dosiaľ nezverejnené zábery Trumpa zo 7. januára, keď mal odsúdiť násilie z predchádzajúceho dňa, ako zjavne čítajúc scenár hovorí: „Ja nechcem povedať, že sa voľby skončili.“Výbor sa snaží preukázať, že Republikán Trump konal protizákonne v snahe zvrátiť svoju volebnú prehru s Demokratom Joeom Bidenom vo voľbách z novembra 2020.Jeho členovia naznačili, že môže byť dostatok dôkazov na to, aby bývalého prezidenta obvinili z marenia oficiálnych procedúr Kongresu, spiknutia za účelom oklamania amerického ľudu alebo ovplyvňovania svedkov.Akékoľvek stíhanie Trumpa by viedlo ministerstvo spravodlivosti. Niektorí komentátori však naznačili, že pokyn, ktorý vydal minister spravodlivosti Merrick Garland, vyžadujúci, aby si prokurátori vyžiadali súhlas skôr ako začnú politicky citlivé vyšetrovanie, znamená, že je veľmi nepravdepodobné, aby by sa Trump niekedy postavil pred súd.Trump, ktorý už viackrát naznačil, že by sa v roku 2024 mohol uchádzať o znovuzvolenie, označil vyšetrovanie ze „vykonštruovaný proces“ zameraný na odlákanie pozornosti Američanov od „katastrofálneho“ vládnutia Demokratov.Prieskumy pritom naznačujú, že vypočúvanie má veľmi malý vplyv na jeho osobnú popularitu medzi republikánskymi voličmi. Nedávny prieskum PBS, napríklad, ukázal, že len každý piaty člen strany si myslí, že 76-ročný Trump by mal za svoje konanie zo 6. januára čeliť stíhaniu, zatiaľ čo viac ako polovica by chcela, aby bol v roku 2024 republikánskym kandidátom na post prezidenta.