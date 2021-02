Americký Senát oslobodil exprezidenta Trumpa v procese ústavnej žaloby

Americký Senát v sobotu hlasovaním v pomere 57:43 oslobodil bývalého prezidenta Donalda Trumpa v procese ústavnej žaloby (impeachmentu) v súvislosti s vyvolaním vzbury a útoku jeho priaznivcov na budovu Kapitolu vo Washingtone zo 6. januára s tragickými následkami. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Na uznanie exprezidenta za vinného bola v 100-člennom Senáte potrebná dvojtretinová väčšina. Za usvedčenie Trumpa hlasovali aj siedmi členovia jeho Republikánskej strany. Trump výsledok hlasovania privítal a poďakoval sa svojim obhajcom v oboch komorách Kongresu, ktorí "hrdo stáli pri ústave". Zároveň označil tento proces za "hon na čarodejnice" a vyhlásil, že jeho vlastenecké hnutie "sa iba začalo".



Tento impeachment bol prvým v dejinách Spojených štátov, ktorý sa týkal bývalého prezidenta. Tlačová agentúra AP pripomína, že zároveň išlo o najnadstraníckejšie hlasovanie v histórii amerických prezidentských ústavných žalôb.



Termín "impeachment" označuje žalobu, ktorú podáva zákonodarné zhromaždenie (parlament) na vysoko postavených štátnych predstaviteľov a môže ich týmto mechanizmom aj odvolať. K impeachmentu možno pristúpiť v prípadoch, keď sú prezident, viceprezident alebo vyšší štátni úradníci dôvodne podozriví zo zrady, úplatkárstva, respektíve iných závažných trestných činov, alebo keď zneužili moc a hrubo sa previnili voči verejnému záujmu.



Ústavná žaloba alebo impeachment má pôvod v stredovekom Anglicku, kde sa vznikajúci parlament už v 14. storočí usiloval o to, aby boli kráľovi poradcovia za svoje činy zodpovední. Prvé zaznamenané prípady impeachmentu sa datujú do roku 1376. Inštitút impeachmentu nadobudol význam najmä v 17. storočí ako nástroj obrany pred svojvôľou anglických kráľov.



Poslednými dvoma prípadmi v Británii boli žaloby voči Warrenovi Hastingsovi, koloniálnemu správcovi a prvému generálnemu guvernérovi v Indii (1787), a lordovi Melvillovi (1805). V čase, keď sa éra impeachmentu v Anglicku chýlila ku koncu, bol tento inštitút zakomponovaný do amerického ústavného poriadku.

V USA obžalovala Snemovňa reprezentantov doteraz len dve desiatky ľudí, väčšinou federálnych sudcov. Senát vyslovil súhlasné stanovisko iba v necelej polovici prípadov — zástupcovia štátu často opustili funkciu sami, ešte pred samotným začatím impeachmentu.



Proces, ktorý vedie k impeachmentu, spustili v USA dosiaľ proti trom prezidentom, Donald Trump je štvrtým. Ako prvý bol demokrat Andrew Johnson v roku 1868 obvinený z pokusu o odvolanie svojho odporcu, ministra vojny Edwina M. Stantona, na čo nemal podľa novely zákona bez súhlasu Kongresu právo. Pri hlasovaní v Senáte zachránil prezidenta jediný hlas.



V roku 1974 hrozila žaloba republikánovi Richardovi Nixonovi v súvislosti s aférou Watergate. Proces impeachmentu sa formálne v Snemovni reprezentantov začal už 30. októbra 1973. Nixon však z úradu prezidenta odstúpil 9. augusta 1974, a tak nečelil obžalobe pred Senátom v plnom rozsahu.



V roku 1998 obvinili demokrata Billa Clintona z krivej prísahy a marenia spravodlivosti v spojitosti so sexuálnou aférou s bývalou stážistkou v Bielom dome Monikou Lewinskou. Tieto dva zo štyroch článkov obžaloby schválila Snemovňa reprezentantov 19. decembra 1998. Senát však 12. februára 1999 zbavil Clintona obvinení – republikánom sa nepodarilo získať 67 hlasov zo 100 potrebných na odvolanie prezidenta.



V poradí 45. prezident USA Donald Trump čelil prvý raz obvineniu, že zneužil svoje právomoci, keď 25. júla 2019 v telefonickom rozhovore s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským žiadal, aby sa obnovilo vyšetrovanie syna demokratického kandidáta – a súčasného prezidenta – Joea Bidena. Zverejnený prepis telefonátu potvrdil, že Trump opakovane nabádal Zelenského, aby spolupracoval pri vyšetrovaní namierenom voči Joeovi Bidenovi, respektíve jeho synovi Hunterovi, ktorý pôsobil vo vedení ukrajinskej plynárenskej spoločnosti Burisma. Trump tiež Zelenskému potvrdil, že niekoľko dní predtým nariadil zmraziť pomoc Ukrajine v hodnote takmer 400 miliónov dolárov.



Predsedníčka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu demokratka Nancy Pelosiová oznámila 24. septembra 2019 začiatok procesu prípravy ústavnej žaloby, ktorú v hlasovaní podporilo 230 členov Snemovne (potrebných bolo 216 hlasov). Napokon 5. februára 2020 Senát oslobodil Trumpa spod obvinenia zo zneužitia právomocí aj spod obvinenia z pohŕdania Kongresom.



Demokrati 11. januára 2021 v Snemovni reprezentantov opäť oficiálne predložili ústavnú žalobu voči dosluhujúcemu prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Žalovali Trumpa za "podnecovanie povstania" v súvislosti s útokom jeho podporovateľov 6. januára 2021 na sídlo Kongresu. Počas incidentu zahynulo päť ľudí.



McConnell je presvedčený, že Trump je zodpovedný za útok na Kapitol

Líder republikánov v Senáte Mitch McConnell v sobotu ostro skritizoval Donalda Trumpa, aj keď sám hlasoval za to, aby bývalého amerického exprezidenta oslobodili v procese ústavnej žaloby (impeachmentu) v súvislosti s útokom na budovu Kapitolu vo Washingtone zo 6. januára. Podľa McConnella Trump nesie za incident zodpovednosť. Informovala o tom agentúra AFP.



"Niet vôbec žiadnych pochýb o tom, že prezident Trump je prakticky a morálne zodpovedný za vyvolanie udalostí z toho dňa," uviedol McConnell po tom, ako bol Trump v ten istý deň oslobodený spod ústavnej obžaloby, pričom dodal, že útočníci, ktorí vtrhli do Kapitolu, mali banery a zástavy podporujúce Trumpa.



Líder republikánskych senátorov tiež nazval Trumpove kroky, ktoré útoku predchádzali, "hanebným zanedbaním povinností". Naznačil pritom, že teraz už bývalý prezident by mohol čeliť obvineniam ako bežný občan, keďže je "stále zodpovedný za všetko, čo spravil, keď bol v úrade". "Ničomu sa ešte nevyhol," dodal McConnell.



McConnell zároveň vysvetlil, že hlasoval za to, aby Trumpa oslobodili z obvinení týkajúcich sa podnecovania vzbury, pretože je protiústavné odsúdiť akéhokoľvek bývalého prezidenta skrz impeachment.



Biden: Aj keď Senát Trumpa neodsúdil, podstata obžaloby je nesporná

Americký prezident Joe Biden v sobotu uviedol, že napriek tomu, že Senát oslobodil jeho predchodcu v Bielom dome Donalda Trumpa spod ústavnej žaloby (impeachmentu), obvinenia proti nemu sú nesporné. Informovala o tom agentúra AFP.



"Aj keď záverečné hlasovanie neviedlo k odsúdeniu, podstata obžaloby je nesporná," povedal Biden, pričom dodal, že útok na budovu Kapitolu zo 6. januára je "smutná kapitola našej histórie, ktorá nám pripomína, že demokracia je krehká, že musí byť vždy chránená a že musíme byť vždy ostražití".