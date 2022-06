Trump je podľa vyšetrovacieho výboru vinný z pokusu o prevrat, za hecovanie davu a útok na Kapitol sa musí zodpovedať

Útok na americkú demokraciu

Trumpova konšpiračná teória

Zvažuje ďalšiu kandidatúru

10.6.2022 - Vo štvrtok večer sa uskutočnilo prvé verejné vypočúvanie výboru amerického Kongresu, ktorý vyšetruje útok na Kapitol zo 6. januára 2021.Vinu za udalosti, ktoré otriasli Spojenými štátmi a prekvapili svet, panel pripísal bývalému prezidentovi Donaldovi Trumpovi , ktorý sa podľa neho pokúsil o prevrat. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Trumpovi priaznivci vtrhli do washingtonského Kapitolu, keď sa Kongres chystal potvrdiť volebné víťazstvo Joea Bidena . Bývalý prezident pritom odmietal prijať volebnú prehru a bez dôkazov opakovane tvrdil, že je obeťou rozsiahleho volebného podvodu.Po takmer ročnom vyšetrovaní výbor siedmich demokratov a dvoch republikánov začal vypočúvanie ukážkami rozhovorov, ktoré viedol s ľuďmi blízkymi Trumpovi.Odzneli tak slová bývalého ministra spravodlivosti Billa Barra, ktorý povedal, že bývalému prezidentovi opakovane hovoril, že voľby prehral a jeho tvrdenia o volebnom podvode sú nesprávne.Súčasťou vypočutia bola aj výpoveď exprezidentovej dcéry Ivanky Trumpovej , ktorá prijala Barrovo odmietnutie konšpiračnej teórie jej otca.Podpredsedníčka výboru, republikánka Liz Cheney tiež prečítala výpoveď svedka, podľa ktorej Trump v reakcii na výtržníkov skandujúcich za obesenie niekdajšieho viceprezidenta Mikea Pencea pre jeho odmietanie blokovania volebných výsledkov povedal, že „si to zaslúži“.Pred štvrtkovým vypočutím, ktoré bolo prvé zo šiestich tento mesiac, ho Trump zavrhol s tým, že je to „politický hoax“. Niekdajší prezident verejne naznačuje ďalšiu kandidatúru za šéfa Bieleho domu v roku 2024 a naďalej vyhlasuje nepodložné tvrdenia o masívnom volebnom podvode.Cieľom výboru je poskytnúť komplexný prehľad o nepokojoch zo 6. januára aj o „koordinovanom, viacstupňovom úsilí“ o „zvrátenie“ výsledkov prezidentských volieb z roku 2020.Členovia plánujú vypracovať správu a zorganizovať prípadne ďalšie vypočutie v septembri, aby načrtli svoje zistenia a ponúkli návrhy na reformy volebného procesu v USA.