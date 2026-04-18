Sobota 18.4.2026
Meniny má Valér
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
18. apríla 2026
Trump ustúpil zo sankcií, USA dočasne povolili ruskú ropu, dôvodom je rast cien a napätie vo svete
18.4.2026 (SITA.sk) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa vydala mesačné zmiernenie sankcií, ktoré umožňuje predaj ruskej ropy a ropných produktov už naložených na lodiach, čím predlžuje predchádzajúce opatrenie na zmiernenie rastúcich cien energií.
Licencia, ktorú vydalo ministerstvo financií, platí od piatka do 04:01 GMT 16. mája a umožňuje nákup ropy a ropných produktov naložených na akékoľvek plavidlo k tomuto dátumu. Toto opatrenie predlžuje predchádzajúce zmiernenie sankcií, ktoré vypršalo 11. apríla. V stredu však minister financií Scott Bessent novinárom povedal, že USA neplánujú takéto predĺženie sankcií na ruskú ani iránsku ropu.
Obe opatrenia majú zmierniť globálne šoky v dodávkach spôsobené vojnou USA a Izraela proti Iránu. Teherán na to reagoval efektívnym uzavretím Hormuzského prielivu, kľúčovej námornej trasy pre energetické zásielky. Ceny ropy odvtedy prudko vzrástli, čo zvyšuje tlak na krajiny, najmä tie závislé od energetického exportu z regiónu. Ceny benzínu v USA tiež stúpli, čo zvyšuje tlak na domácnosti pred kľúčovými medzičasovými voľbami v tomto roku.
Tieto zmiernenia však môžu komplikovať snahy o odobratie príjmov z ropy Rusku, ktoré sú potrebné na financovanie vojny na Ukrajine. Po stretnutí ministrov financií skupiny G7 vo Washingtone francúzsky minister financií Roland Lescure zdôraznil, že „Rusko nesmie profitovať z toho, čo sa deje v Iráne“. Dodal, že Ukrajina by tiež nemala byť kolaterálnou škodou.
Zdroj: SITA.sk - Trump ustúpil zo sankcií, USA dočasne povolili ruskú ropu, dôvodom je rast cien a napätie vo svete © SITA Všetky práva vyhradené.
