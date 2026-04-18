|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 18.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Valér
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. apríla 2026
Uhrík prekvapil v diskusii, Matovičovi fandí v boji proti korupcii, ale spoluprácu si nevie predstaviť
Milan Uhrík fandí matovičovcom v boji proti korupcii. Europoslanec a predseda ...
Zdieľať
18.4.2026 (SITA.sk) -
Milan Uhrík fandí matovičovcom v boji proti korupcii. Europoslanec a predseda hnutia Republika to vyhlásil v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. „Budem konštruktívny. Možno prekvapím. Sedí tu pán Matovič, s ktorým nikto nechcel ísť do diskusie a ja som to prijal. Prekvapím, ale fandím Igorovi Matovičovi v jednej veci - nech odkrýva korupčné kauzy,“ vyhlásil Uhrík. Korupčné kauzy je však podľa neho potrebné doťahovať do konca, čo sa však podľa jeho slov matovičovcom nepodarilo.
„My v protikorupčnému boji v princípe každej strane fandíme. Sami poukazujeme na prešľapy vlády, že stále idú peniaze na dúhové mimovládky, že sa o miliardu navyšovali mzdy pre ministerských úradníkov a kritizujeme aj konsolidáciu,“ doplnil predseda hnutia Republika. Hlavný problém vidí v správaní Igora Matoviča (Hnutie Slovensko), ktoré musí podľa neho zmeniť, aby mal ešte nejakú politickú budúcnosť.
„Nikto s ním nechce ísť. Prečo? Pretože sa správa nepredvídateľne, je nestabilný, labilný a klame. Jednoducho mal možnosť zveľadiť Slovensko. Vydržalo mu to rok a vláda sa zosypala. Všetci sme si to zažili, všetci si pamätáme ´one time, next time´ a ďalšie jeho veci,“ povedal Uhrík. Ten si však nateraz nevie predstaviť spoluprácu s Hnutím Slovenskom. „Ja fandím istým bodom programu Hnutia Slovensko. Niekde máme prieniky. Ale v princípe s Matovičom nikto nechce ísť, a je na to dôvod,“ uzavrel Uhrík.
Zdroj: SITA.sk - Uhrík prekvapil v diskusii, Matovičovi fandí v boji proti korupcii, ale spoluprácu si nevie predstaviť © SITA Všetky práva vyhradené.
