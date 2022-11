Turnaj majstrov: Djokovič získal rekordný 6. titul a vyrovnal sa Federerovi

Srbský tenista Novak Djokovič sa stal šiestykrát v kariére víťazom turnaja majstrov. Vyrovnal tak rekordný zápis Švajčiara Rogera Federera. Vo finále dvojhry zvíťazil v Turíne v pozícii nasadenej sedmičky nad trojkou "pavúka" Nórom Casperom Ruudom 7:5, 6:3.





Srb prešiel celým turnajom v Turíne bez prehry a zinkasuje rekordnú prémiu 4,7 milióna USD. Vďaka zisku 1500 bodov sa vo svetovom rebríčku ATP v pondelok posunie na piate miesto. Djokovič je vo veku 35 rokov a šesť mesiacov najstarší víťaz záverečného podujatia sezóny v histórii.Ruud sa v tomto roku ani na štvrtý pokus nedočkal veľkého titulu. Vo finále grandslamového Roland Garros prehral so Španielom Rafaelom Nadalom. V rozhodujúcich súbojoch na US Open i podujatí Masters 1000 v Miami nestačil na svetovú jednotku Španiela Carlosa Alcaraza.Djokovič v celom dueli proti Ruudovi ťažil z výborného podania a svojho súpera prevýšil aj na returne. Za stavu 1:1 síce nevyužil dva brejkbaly, no v koncovke prvého setu slávil úspech, keď v dvanástom geme zobral Nórovi servis. Srbovi vychádzali údery po čiare, vo výmenách robil minimum nevynútených chýb.V druhom dejstve sa Djokovič po brejku vo štvrtom geme ujal vedenia 3:1 a aj štvrtý vzájomný zápas s Ruudom dotiahol do úspešného konca. Za stavu 5:3 premenil vďaka esu hneď prvý mečbal a po prvý raz od roku 2015 vyhral turnaj majstrov. Nór ešte neuhral proti 21-násobnému grandslamovému šampiónovi ani jediný set."Vo finále vždy rozhodujú maličkosti. Casper hral na začiatku veľmi dobre, v dvanástom geme som však dostal do kurtu veľa returnov a zobral mu podanie, čo bolo veľmi dôležité. Snažil som hrať útočne, s predvedeným výkonom som spokojný. V závere za stavu 5:3 a 30:30 to boli nervy. Musel som byť maximálne koncentrovaný pri každom fiftíne. Urobil som dve chyby z forhendu, ale našťastie som to zvládol a zakončil duel esom. Sedem rokov od môjho doposiaľ posledného triumfu na turnaji majstrov uletelo veľmi rýchlo. Tento titul je pre mňa o to sladší. Cítim veľkú úľavu a satisfakciu. Teším sa, že si teraz trochu oddýchnem. Dúfam, že na budúci rok budem môcť štartovať na všetkých veľkých turnajoch," povedal v prvom pozápasovom interview Djokovič, ktorý v tejto sezóne nemohol štartovať na Australian Open ani na US Open, keďže nie je zaočkovaný proti ochoreniu Covid 19.Ruud zablahoželal Srbovi k zisku titulu. "Bolo to pre teba ťažké, lebo si nemohol cestovať na všetky turnaje. Je o to obdivuhodnejšie, čo si dokázal. Aj tento turnaj ukázal, že si stále nad nami. Chcel by som sa poďakovať môjmu tímu za podporu. V tomto roku som dosiahol niekoľko vrcholov, dúfam, že nová sezóna bude rovnako úspešná," uviedol Nór.

dvojhra - finále:



Novak Djokovič (Srb.-7) - Casper Ruud (Nór.-3) 7:5, 6:3