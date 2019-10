TV Markíza odvysiela v piatok živé vstupy z rozlúčky s K. Gottom

Na snímke fotografia zosnulého českého a československého speváka Karla Gotta. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 10. októbra (TASR) - Televízia Markíza odvysiela v piatok 11. októbra živé vstupy z poslednej rozlúčky s českým spevákom Karlom Gottom. Taktiež odvysiela priamy prenos zo sobotnej (12.10.) zádušnej omše. TASR o tom informoval PR manažér televízie Lukáš Kočišek.Televízia bude rozlúčku pokrývať v štyroch živých vstupoch o 11.45 h, 13.43 h, 14.56 h, 15.57 h.V sobotu zaraďuje TV Markíza do svojho vysielania mimoriadnu reláciu s názvom Posledná rozlúčka s Karlom Gottom. Odvysiela sa o 10.30 h.uviedol Kočišek.Téme sa budú venovať aj spravodajské a publicistické relácie televízie a to Televízne noviny, Teleráno a Reflex. Diváci budú môcť v piatok od 8.00 h sledovať na webových stránkach televízie aj nepretržitý online prenos z poslednej rozlúčky so spevákom, priblížil Kočišek.