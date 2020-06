Twitter zablokoval video prezidenta Trumpa, na ktorom zneužil smrť Georgea Floyda

Video je montážou fotografií

Dva tweety s varovaním

5.6.2020 - Twitter zablokoval na svojej platforme video kampane amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré malo slúžiť ako pocta Georgeovi Floydovi, ktorý zomrel pri zásahu minneapoliských policajtov.Podľa spoločnosti ním porušila autorské práva. Twitter vo vyhlásení uviedol, že konal po sťažnosti vlastníka autorských práv, kto sa však sťažoval, neuviedol.Takmer štvorminútové video je montážou fotografií Floyda, snímok a videí z pokojných pochodov a záberov policajtov objímajúcich demonštrantov, ktoré za zvukov klavírnej hudby a Trumpovho rečnenia dopĺňajú scény horiacich budov a vandalizmu.Video je stále dostupné na Trumpovom kanáli na službe YouTube. Najnovší krok Twitteru prispieva k napätému vzťahu medzi platformou a americkým prezidentom, ktorý patrí medzi jeho najsledovanejších používateľov.Minulý týždeň sociálna sieť označila dvojicu jeho tweetov o korešpondenčnom hlasovaní značkou s varovaním o ich pravdivosti.Neskôr skryla ďalší jeho príspevok za porušenie pravidiel týkajúcich sa vychvaľovania násilia, keď v súvislosti s protestmi v Minneapolise napísal "keď začne rabovanie, začne streľba" (when the looting starts, the shooting starts, pozn. red), čo má navyše aj negatívny historický kontext.Trump po tomto pohrozil sociálnym médiám odvetnými opatreniami.