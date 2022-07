Ukrajina a Rusko podpísali oddelené dohody umožňujúce vývoz obilia

Ukrajina a Rusko v piatok v Istanbule separátne podpísali dohody s Organizáciou Spojených národov a Tureckom umožňujúce vývoz obilia z Ukrajiny cez Čierne more, informuje TASR.





Príslušný dokument za Rusko podpísali minister obrany Sergej Šojgu a za Ukrajinu minister infraštruktúry Olexandr Kubrakov.Ako pripomína agentúra AFP, ukrajinskí predstavitelia odmietli podpísať ten istý dokument ako Rusi z dôvodu ruskej vojenskej agresie v ich krajine.Dohody majú podľa britského denníka The Guardian umožniť aj bezpečný prevoz ruských umelých hnojív po mori, ktoré sú dôležité pre zmiernenie svetovej potravinovej krízy spôsobenej ruskou inváziou na Ukrajinu.Na slávnostnom podpise zmluvy v istanbulskom paláci Dolmabahçe bol prítomný aj generálny tajomník OSN António Guterres a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.Guterres vo svojom príhovore uviedol, že dohoda sa nerodila ľahko. "Po tom, čo ma v apríli prijal prezident Erdogan, som sa stretol aj s (ruským prezidentom Vladimirom) Putinom a (ukrajinským prezidentom Volodymyrom) Zelenským. Odvtedy sme na tom pracovali dennodenne," povedal Guterres.Erdogan vo svojom vystúpení vyhlásil, že dohoda zabráni hladomoru, ktorý by inak postihol miliardy ľudí, a zmierni aj infláciu vo svete. Nad implementáciou dohody bude dohliadať spoločné koordinačné centrum v Istanbule.Turecko v spolupráci s OSN by malo zabezpečiť, aby nákladné lode vracajúce sa na Ukrajinu po vyložení obilia v zahraničných prístavoch neprevážali zbrane.Erdogan v príhovore zároveň vyzval Rusko, aby ukončilo vojnu na Ukrajine, pretože konflikt zasahuje nielen tieto dve zúčastnené krajiny, ale celý svet. Vojna sa podľa neho musí skončiť za rokovacím stolom.