Ukrajina: Putin prišiel do Mariupolu v noci, “ako sa na zlodeja patrí“

Prekvapivá návšteva ruského prezidenta Vladimira Putina v juhoukrajinskom prístavnom meste Mariupol sa odohrala v noci, "ako sa na zlodeja patrí", uviedlo v nedeľu v reakcii ukrajinské ministerstvo obrany.





"Tak, ako sa na zlodeja patrí, navštívil Putin Mariupol pod rúškom noci. Po prvé, je to bezpečnejšie. Ďalej, tma mu umožňuje zvýrazniť to, čo chce ukázať; a udržuje mesto, ktoré kompletne zničila jeho armáda, ako aj pár jeho preživších obyvateľov, ďaleko od zvedavých očí," uviedlo ministerstvo obrany v Kyjeve na sociálnej sieti Twitter.Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak v nedeľu tiež kritizoval Putinovu návštevu v Mariupole, ktorý do rúk Moskvy padol po niekoľkomesačnom obliehaní vlani v máji."Zločinec sa vždy vracia na miesto činu... Vrah tisícok mariupolských rodín prišiel obdivovať ruiny mesta a (jeho) hroby. Cynizmus a nedostatok svedomia," uviedol na Twitteri Podoľak.Putin pricestoval do Mariupola po prekvapivej sobotňajšej návšteve Krymského polostrova, ktorú uskutočnil pri príležitosti deviateho výročia jeho anexie od Ukrajiny.Ťažké boje o prístavné mesto Mariupol v Doneckej oblasti vypukli bezprostredne po začiatku ruskej vojenskej invázie 24. februára 2022. Poslední obrancovia padli do ruského zajatia 20. mája.