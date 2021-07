Umelci reagujú na úmrtie M. Lasicu

S obrovským smútkom prijal správu o úmrtí Milana Lasicu Divadelný ústav. "Nechali ste obrovskú stopu v našom divadle, nechali ste obrovskú stopu v nás. Budete nám chýbať, majstre," reaguje inštitúcia na úmrtie slovenského humoristu, dramatika, prozaika, textára, herca, režiséra, moderátora a speváka, ktorý v nedeľu 18. júla skolaboval na výročnom koncerte Bratislava Hot Serenaders, pričom sa ho už nepodarilo oživiť.





Na zosnulého M. Lasicu si spomína aj D. Hevier

"Bol vľúdny, noblesný, vtipný, povzbudil nás, podporil. Vždy mu budeme vďační," píše na sociálnej sieti scenáristka, režisérka a spisovateľka Eva Borušovičová.Na správu o úmrtí majstra humoru a satiry reaguje na sociálnej sieti aj poetka a textárka Miroslava Ábelová: "Milan Lasica vraj opustil tento svet počas standing ovation na pódiu. Na smrť je vždy priskoro, v jeho prípade to platí milión násobne, a stratili sme úžasného človeka. Na druhej strane presne takýto odchod, ak už musel odísť, si tento úžasný a veľký človek zaslúžil. Za potlesku, s úctou."Filmové pôsobenie Milana Lasicu pripomína vo svojom statuse filmový kritik Peter Konečný: Úloha vo filme Rukojemník patrí medzi jeho posledné v bohatej filmovej a televíznej kariére.Moderátor Vilo Rozboril na sociálnej sieti rovnako zverejňuje smutnú správu, že Milan Lasica zomrel priamo na javisku svojho milovaného divadla. "Ak je možné niekoho vôbec označiť za skutočného barda slovenského kultivovaného a inteligentného humoru (slovenského Wericha? či Moliéra?), tak práve Milana Lasicu."Smutná správa zasiahla aj politológa, historika a publicistu Juraja Marušiaka. "Milan Lasica už nebude za dverami. Odišiel posledný z veľkej trojice Lasica - Satinský - Filip, ktorí tak veľmi symbolizovali slovenskú kultúru. Česť jeho pamiatke."Nedeľu 18. júla označuje za čierny deň v histórii Slovenska bratislavské Divadlo Astorka Korzo '90: "A čierny deň aj pre naše divadlo. Vyslovujeme úprimnú sústrasť rodine a blízkym pána Lasicu. Čičikov náš, Cyrano, milý priateľ, skvelý herec, vždy sme sa s Vami smiali a teraz plačeme."Na zosnulého humoristu, dramatika, prozaika, textára, herca, režiséra, moderátora a speváka Milana Lasicu, ktorý zomrel v nedeľu 18. júla vo veku 81 rokov, spomína aj spisovateľ Daniel Hevier. V statuse na sociálnej sieti uviedol hneď niekoľko okamihov s majstrom humoru a satiry."Milan Lasica vstúpil do môjho života už ako 12-ročnému. Najprv som počúval a sledoval ich výstupy v rámci L+S v rozhlase a televízii (legendárny Bumerang), potom som ho vnímal ako spolutvorcu Infarktu v Mladej tvorbe, dostal som sa k podpultovým knižkám ich výstupov, ktoré vyšli v Tatrane," prezradil Hevier s tým, že Lasicov text Zaklínač hadov považuje dodnes za zabudnutý klenot slovenskej piesne.Po návrate dvojice Lasica - Satinský do divadla bol Hevier aj na premiére muzikálu Plné vrecká peňazí z roku 1975. "Vzápätí som počúval celé hodiny platňu z tohto muzikálu," píše spisovateľ básnik, prozaik, dramatik, scenárista, výtvarník a autor literatúry pre deti a mládež. Dodáva, že pracovne sa stretli pri platni Marcely Laiferovej, kde obaja mali zopár textov. "Ako redaktor edície EDO v Mladých letách som ho oslovil, aby napísal úvod k textom troch básnikov (Bančej-Urban-Litvák), ktoré vyšli pod názvom Výstrel z motyky, čo urobil rád a veľkoryso. Keď som založil vydavateľstvo HEVI, v antológii Naháňačka áut sme publikovali aj jeho básne, ktoré neboli primárne pre deti, ale deti ich milovali," konštatuje Hevier. Pripomína aj televíznu reláciu Mojich sedem divov, v ktorej mal česť byť hosťom Lasicu a pridal aj vtipnú typicky "lasicovskú" príhodu: "Vždy som sa pohoršoval, ako si niekto môže mýliť týchto dvoch v dvojici Lasica-Satinský. Až sa mi podarilo faux pas: keď som vydával knižky pána Satinského a mal som ho plnú hlavu, oslovil som pána Lasicu: Pán Satinský! Hneď som sa opravil a ospravedlňoval som sa. A on veľkoryso a nonšalantne odvetil: To nič, pán Feldek!."