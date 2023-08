US Open 2023: Djokovič zdolal Müllera a vráti sa na post jednotky

Srbský tenista Novak Djokovič zvíťazil v 1. kole dvojhry na US Open nad Francúzom Alexandrom Müllerom hladko 6:0, 6:2, 6:3 a po skončení záverečného grandslamového turnaja roka sa vráti na post lídra rebríčka ATP. Djokovič sa vo Flushing Meadows predstavil naposledy v roku 2021, keď vo finále prehral s Rusom Daniilom Medvedevom. Keďže nie je zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19, vlani sa do USA nedostal.





Z rovnakého dôvodu chýbal držiteľ 23 grandslamových titulov v tejto sezóne na dvoch turnajoch kategórie Masters v Indian Wells a Miami. Djokovič sa na US Open tešil z triumfu trikrát, turnaj vyhral rokoch 2011, 2015 a 2018. Svoju bilanciu v zápasoch prvého kola na tomto podujatí upravil na 17:0. "Vstup do zápasu mi vyšiel skvele, cítil som sa výborne," citovala AP Djokoviča, ktorý vyprevadil súpera z kurtu za 1:36 h a v druhom kole ho čaká Španiel Bernabe Zapata Miralles. V novom vydaní rebríčka ATP k 11. septembru nahradí Djokovič na čele iného Španiela Carlosa Alcaraza. Pre srbského fenoména to bude už 390. týždeň, ktorý strávi na čele renkingu.Do 2. kola dvojhry sa prebojoval aj Nór Casper Ruud. Vlaňajší finalista a piaty nasadený hráč zdolal v úvodnom kole domáceho Američana Emilia Navu za 3:20 h 7:6 (5), 3:6, 6:4 a 7:6 (5). Dán Holger Rune vypadol už v prvom kole, keď v pozícii nasadenej štvorky nestačil na 63. hráča rebríčka ATP Španiela Roberta Carballesa Baenu. Podľahol mu v štyroch setoch 3:6, 6:4, 3:6 a 2:6.Rakúšan Dominic Thiem postúpil do 2. kola po tom, ako v pozícii nenasadeného hráča zdolal dvadsaťpäťku "pavúka" Kazacha Alexandra Bublika v troch setoch 6:3, 6:2, 6:4. V ďalšom kole sa stretne s domácim Benom Sheltonom, ktorý si v pondelok poradil s Argentínčanom Pedrom Cachinom 1:6, 6:3, 6:2, 6:4.V druhom kole nebude chýbať ani 25. nasadený Španiel Alejandro Davidovich Fokina, ktorý zvíťazil nad Američanom Marcosom Gironom 6:4, 6:4, 6:2.

muži - dvojhra - 1. kolo:



Jakub Menšík (ČR) - Gregoire Barrere (Fr.) 6:4, 4:6, 7:6 (1), 6:2, Laslo Djere (Srb.-32) - Brandon Nakashima (USA) 7:5, 6:4, 6:4, Rinky Hijikata (Austr.) - Pavel Kotov (Rus.) 7:5, 5:7, 6:3, 7:5, Márton Fucsovics (Maď.) - Sebastian Korda (USA-31) 7:6 (4), 4:6, 7:6 (1), 4:6, 6:4, Francisco Cerundolo (Arg.) - Zachary Svajda (USA) 5:7, 6:4, 6:4, 6:3, Juan Pablo Varillas (Peru) - Miomir Kecmanovič (Srb.) 1:6, 7:5, 7:5, 6:4, Titouan Droguet (Fr.) - Lorenzo Musetti (Tal.-18) 6:3, 0:6, 6:7 (5), 6:3, 6:2, Jiří Veselý (ČR) - Enzo Couacaud (Fr.) 5:7, 6:3, 6:2, 3:6, 6:4, Taylor Fritz (USA-9) - Steve Johnson (USA) 6:2, 6:1, 6:2, Aslan Karacev (Rus.) - Jiří Lehečka (ČR) 6:3, 6:3, 6:3, Tommy Paul (USA-14) - Stefano Travaglia (Tal.) 6:2, 6:3, 4:6, 6:1, Bernabe Zapata Miralles (Šp.) - Ethan Quinn (USA) 6:4, 6:4, 6:3, Christopher Eubanks (USA-28) - Soonwoo Kwon (Kór. rep.) 6:3, 6:4, 0:6, 6:4, Mackenzie McDonald (USA) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-15) 7:6 (5), 4:6, 6:1, 6:4, Roman Safjullin (Rus.) - Marco Cecchinato (Tal.) 6:4, 6:2, 6:0, Benjamin Bonzi (Fr.) - Quentin Halys (Fr.) 5:7, 6:4, 6:4, 6:4, Dominic Stricker (Švaj.) - Alexei Popyrin (Austr.) 6:3, 6:4, 3:6, 6:3, Hugo Gaston (Fr.) - Šo Šimabukuro (Jap.) 6:2, 6:1, 7:6 (4), Stefanos Tsitsipas (Fr.-7) - Miloš Raonič (Kan.) 6:2, 6:3, 6:4, Borna Gojo (Chor.) - Hugo Dellien (Bol.) 6:3, 6:3, 6:1, Novak Djokovič (Srb.-2) - Alexandre Müller (Fr.) 6:0, 6:2, 6:3, Roberto Carballes Baena (Šp.) - Holger Rune (Dán.-4) 6:3, 4:6, 6:3, 6:2, Dominic Thiem (Rak.) - Alexander Bublik (Kaz.-25) 6:3, 6:2, 6:4, Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-21) - Marcos Giron (USA) 6:4, 6:4, 6:2, Ben Shelton (USA) - Pedro Cachin (Arg.) 1:6, 6:3, 6:2, 6:4, Sebastian Ofner (Rak.) - Nuno Borges (Portug.) 7:6 (5), 3:6, 7:6 (9), 6:4, Fábián Marozsán (Maď.) - Richard Gasquet (Fr.) 6:3, 6:1, 6:7 (5), 6:7 (1), 6:4, Juan Manuel Cerundolo (Arg.) - Iľja Ivaška (Biel.) 2:6, 6:7 (4), 3:6, 3:6, 3:6, Adrian Mannarino (Fr.-22) - Josuke Watanuki (Jap.) 7:5, 6:7 (3), 6:3, 7:5, Č'-čen Čang (Čína) - Jeffrey John Wolf (USA) 7 5, 7:5, 6:7 (5), 4:6, 6:3, Frances Tiafoe (USA-10) - Learner Tien (USA) 6:2, 7:5, 6:1, Casper Ruud (Nór.-5) - Emilio Nava (USA) 7:6 (5), 3:6, 6:4, 7:6 (5)