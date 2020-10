Usušte svoje oblečenie rýchlo – a bez sušičky

Bohužiaľ je sušička tiež stroj pomerne drahý a nie každý má na neho vo svojom byte či dome miesto. Príliš mokré prádlo môže byť veľkým problémom, pretože napríklad naše deti si chcú hrať vonku každý deň.

Jednoduchý trik, ktorý urýchli sušenie

Našťastie existuje spôsob, ako bielizeň vysušiť rýchlo. A to aj bez sušičky. Už naše babičky vešali bielizeň von na šnúru aj v najhorších zimných mrazoch, namiesto toho, aby ich sušili v teplej miestnosti. A nerobili to vôbec zle – práve zmrazenie je jednou z najlepších metód sušenia. Tento trik funguje veľmi dobre, len stačí vedieť, ako postupovať.

Prečo tento trik funguje?

Sušenie mrazom funguje a mali by ste ho vyskúšať z nasledujúcich dôvodov:

Lyofilizácia čiže sušenie mrazom je založené na tom, že studený vzduch má nízku vlhkosť.

Počas zmrazovania vlhkosť sublimuje, čo znamená, že voda sa stáva plynným stavom, nie vodou.

Nepotrebujete špeciálne zariadenie.

Ako postupovať?

Všetko, čo potrebujete, je mraznička. Vďaka nemu vysušíte oblečenie skôr, ako ste zvyknutí. Stačí vziať mokré oblečenie, ktoré potrebujete rýchlo usušiť, a dať ho priamo do mrazničky. Keď vyberieme oblečenie z mrazničky, zistíme, že je oveľa suchšie, ako keď sme ho do mrazničky vkladali. Akonáhle sme oblečenie vytiahli z mrazničky, stačí ich rýchlo vyžehliť. Tento trik je veľmi praktický, môžeme ho každému len odporučiť! Naše babičky si skrátka vedeli poradiť, a to aj bez práčok, sušičiek aj žehličiek!

Keď oblečenie zamrzne, uschne oveľa skôr

Proces sušenia mrazom sa zďaleka nepoužíva len na mokré oblečenie. Svoje využitie má v potravinárskom, biotechnologickom i farmaceutickom priemysle. Lyofilizácia sa používa taktiež k záchrane dokumentov alebo kníh. Takže sušenie mrazom je pomerne rozšírená praktika, ktorú môžete bez problémov vyskúšať tiež doma.