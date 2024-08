V Bratislave sa začína festival Lovestream

Lovestream festival, najväčšie hudobné podujatie tohto leta, sa začína v piatok popoludní v Bratislave. Na letisku v bratislavských Vajnoroch sa počas troch dní od 16. do 18. augusta predstavia viaceré osobnosti európskej a svetovej hudobnej scény. Brány festivalu sa pre všetkých fanúšikov otvoria v piatok 16. augusta o 12.00 h a zatvoria v pondelok 19. augusta o 12.00 h.



Festivalový line up ponúka také mená, akými sú britská speváčka Rita Ora, dídžejské duo Dimitri Vegas & Like Mike, americký spevák Ray Dalton, škótsky hudobník Tom Walker, izraelský spevák Dennis Lloyd, slovinská rocková skupina Joker Out, arménska speváčka Rosa Linn, anglická dvojica Chase & Status, talianska formácia The Kolors, americká kapela Welshly Arms, raperi Macklemore a 50 Cent či holandský dídžej Tiesto.

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/nevent/LOVESTREAM-Festival-2024?ID_partner=60



Práve Tiesto, holandský DJ a hudobný producent, ukončí festivalový program na hlavnom pódiu. Časopis Mix ho v ankete medzi fanúšikmi v rokoch 2010/2011 zvolil za najväčšieho DJa všetkých čias a v roku 2013 ho čitatelia časopisu DJ Mag zvolili za najlepšieho DJa za posledných 20 rokov. Na svojom konte má sedem vydaných albumov, ten najnovší Drive vydal v apríli 2023.



Prvý ročník festivalu sa uskutočnil od 10. do 12. júna 2022 na Národnom futbalovom štadióne, v priebehu troch dní sa predstavili Red Hot Chili Peppers, Dua Lipa, Rare Americans, Zoe Wees, Zara Larsson či Lost Frequencies. Koncertovali aj známe domáce a české kapely IMT Smile, Lucie, Kryštof. Na druhom ročníku, ktorý sa konal od 18. do 20. augusta 2023 na starom letisku v bratislavských Vajnoroch, vystúpili aj The Killers, Alvaro Soler, Jason Derulo, Patrick Kelly i Imagine Dragons.

