LOVESTREAM FESTIVAL 2024 oznamuje prvých interpretov

Open air festival Lovestream sa bude opäť konať na starom letisku vo Vajnoroch, v Bratislave počas troch dní a to 16. až 18. augusta 2024. Na ploche viac ako 100 futbalových ihrísk sa predstavia svetoví a domáci interpreti a to až na piatich hudobných stejdžoch.

Festival Lovestream s radosťou oznamuje prvých interpretov, ktorí na treťom ročníku vystúpia.

RITA ORA

Fanúšikov Lovestream festivalu určite poteší skvelá britská speváčka Rita Ora, ktorá patrí medzi najžiadanejšie a najsexi speváčky súčasnosti. Od roku 2012, kedy sa stala známou, predala neuveriteľných sedem miliónov singlov, nahrala desiatky hitov a na konte má aj platinový debutový album s názvom Ora. Jej posledný album vyšiel v roku 2023 s názvom You & I.

Singly Hot Right Now v spolupráci s Dj Fresh a How We Do (Party) ju preslávili a udržali na vrchole britskej hitparády. V roku 2012 stala umelkyňou s najväčším počtom singlov na prvom mieste britského singlového rebríčka. Po účinkovaní na hollywoodskom striebornom plátne sa v roku 2017 vrátila k hudbe vypredaným európskym turné s tridsiatimi tromi koncertmi a rok 2018 ukončila očakávaným vydaním druhého štúdiového albumu Phoenix, ktorý opäť jej fanúšikov dostal. Spolupracovala aj so zosnulým hudobníkom Avicim v piesni Lonely Together.

DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE

Dimitri Vegas & Like Mike je grécko – belgické elektro DJ duo tvorené dvoma bratmi – Dimitri Thivaios a Michael Thivaios.

Títo bratia sa stali superhviezdami elektronickej hudby a získali si obdiv divákov po celom svete. Na sociálnych sieťach ich sleduje viac ako 30 miliónov fanúšikov, spolu s miliardami hudobných streamov a videí, ktoré prezentujú ich extravagantné živé vystúpenia a hudobné videá je ich vplyv nepopierateľný.

Podľa časopisu DJ Mag sa stali v roku 2015 a 2019 Djmi číslo 1. Spolupracovali s hviezdami ako David Guetta, Akon, Wiz Khalifa, Gucci Mane, Rick Ross, Snoop Dogg, Martin Garrix, Diplo, Swedish House Mafia, Steve Aoki, Afrojack, Ne-Yo, Lil Jon & Kiiara a Nicole Scherzinger.

Na ich remixoch sa podieľajú superhviezdy ako Coldplay, The Chainsmokers, Lady Gaga či Jennifer Lopez. Spolupracovali s legendárnym hollywoodskym skladateľom Hansom Zimmerom.

RAY DALTON

Hviezdnu kariéru amerického speváka odštartovala spolupráca s Macklemorom a Ryanom Lewisom na multiplatinovej hymne „Can´t Hold Us“, ktorá sa umiestnila na 1. mieste vo štyroch rebríčkoch Billboardu, vrátane legendárneho Hot 100 a bodovala na popredných priečkach hitparád po celom svete. V roku 2013 bola najstreamovanejšiou piesňou na Spotify a videoklip získal dve ceny MTV Video Music Awards.

Po rade úspešných noviniek, medzi nimi aj skladba „In My Bones“ a „Manila“, ktorá vznikla v spolupráci s Alvarom Solerom, ohúril Ray svojich fanúšikov tanečným hitom „Call it Love“ .

Dvojnásobný kandidát na Grammy jeden hit za druhým, či dokazuje aj jeho pieseň „Do It Again“.

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/LOVESTREAM-Festival-2024-3-dnova-vstupenka?ID_partner=60

TOM WALKER

Ďalším skvelým hudobníkom je škótsky spevák a textár Tom Walker, ktorý za skladbu Leave a Light On získal v roku 2019 cenu Brit Awards ako objav roka a táto pieseň bola rovnako nominovaná za cenu najlepší singel.

Najnovšie prekvapil svojich fanúšikov novým songom Burn s dojemným textom a nezameniteľným hlasom.

DENNIS LLOYD

Dennis Lloyd je multiinštrumentalista, hudobník, spevák a skladateľ, ktorý pochádza z Tel Avivu v Izraeli. Je známy svojím žánrovo pestrým zvukom, v ktorom sa plynule prelínajú prvky popu, R&B a elektronickej hudby. Dennisa katapultoval k medzinárodnému uznaniu jeho prelomový singel "Nevermind" v roku 2016. Nákazlivá melódia piesne a Lloydov oduševnený vokál zasiahli Publikum na celom svete a vyniesli mu významné uznanie.

Hudobník uchvátil publikum skladbami ako "Never Go Back", "Alien" a "Young Right Now" s Robinom Schulzom. Obrovským lákadlom sú aj jeho vystúpenia pred publikom naživo, ako napríklad na svetovom hudobnom festivale Coachella.

JOKER OUT

Najväčšia regionálna kapela novej generácie sa chystá dobyť svet a festival Lovestream v Bratislave.

Slovinská rocková skupina Joker Out si získala srdcia Slovincov a teraz je pripravená na veľkolepú cestu po Európe a svete.

Kvinteto v zložení Kris, Bojan, Jure, Jan a Nace doteraz predstavilo dva albumy - "Umazane Misli" a "Demoni“.

Ich skladba "Carpe Diem" sa dostala na prestížnu priečku najstreamovanejších skladieb v regióne podľa rebríčka Billboard.

Rok 2023 bol pre Joker Out rokom live vystúpení. Skupina sa vydala na svoje úvodné turné po Spojenom kráľovstve, na ktorom uchvátila publikum a vypredala sériu koncertov v severských krajinách, kde rozpútala šialenstvo najmä vo Fínsku.

Aktuálne ohurujú fanúšikov vydaním úplne nového singla "Sunny Side Of London".

ROSA LINN

Rosa Linn je mladá a odvážna hudobná umelkyňa, ktorá sa nielenže vymanila z konzervatívneho prostredia svojho rodného mesta Vanadzor v Arménsku, ale zároveň sa zapísala do histórie ako prvá globálna hudobná senzácia z tejto krajiny. Vo veku 22 rokov je už Rosa živým dôkazom toho, že ak sa odvážite snívať vo veľkom, môžete to dosiahnuť.

Prvý singel "KING" predstavil jej jedinečný štýl. Univerzálny charakter piesne so zmesou ruštiny a angličtiny sa stal hitom pre publikum na celom svete. Veľký zlom pre Rosu nastal, keď bola vybraná, aby reprezentovala Arménsko na pesničkovej súťaži Eurovízia v máji 2022. Jej pieseň "SNAP" sa stala obľúbenou u fanúšikov a rýchlo sa stala virálnou, s viac ako 3 miliónmi streamov denne na Spotify. Zaspievala si aj na turné Ed Sheerana.

TUJAMO

Milovníkov elektronickej hudby určite poteší celosvetovo známy DJ a producent z Nemecka Tujamo. Na svojom konte má mnoho známych trackov s interpretmi ako - Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike, Kid Ink, Taio Cruz, Salvatore Ganacci & Laidback Luke. V roku 2019 sa Tujamo stal na Beatporte najpredávanejším umelcom žánru electro house.

HI-LO

HI-LO je veľmi populárny a obľúbený holandský DJ a producent, taktiež známy aj pod menom Oliver Heldens. HI-LO je jeho temnejšie alter ego, pod ktorým produkuje viac undergroundovú hudbu. Má vlastné hudobné vydavateľstvo, kde vydáva nie len svoje tracky, ale aj tracky iných DJov. Hrá na najväčších festivaloch na svete ako - Coachella, Glastonbury, Lollapalooza, Electric Daisy Carnival, Ultra, Tomorrowland, Amsterdam Dance Event, Electric Zoo, Creamfields a mnoho ďalších.

- Na hlavnom stejdži sa predstavia aj Calin & Viktor Sheen a na elektronickom stejdži okrem HI-LO a Tujamo aj skvelí SOTA, USED, A LITTLE SOUND, MORGAN J, RUDEEJAY a ANTOINE DELVIG.

Ďalšie mená účinkujúcich a headlinerov budeme zverejňovať v krátkom čase.

Aktuálne sú v predaji iba trojdňové ceny lístkov. Po zverejnení kompletného lineupu budeme ceny upravovať smerom nahor a k dispozícii budú aj všetky ostatné druhy lístkov.

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/LOVESTREAM-Festival-2024-3-dnova-vstupenka?ID_partner=60