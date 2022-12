V iránskych dronoch používaných Ruskom sa našli súčiastky z Kanady

V iránskych dronoch, ktoré používa Rusko pri podnikaní útokov na Ukrajine, sa našli súčiastky vyrobené v Kanade, vyplýva zo správy neziskovej organizácie Statewatch. Kanadské úrady už začali v tejto súvislosti vyšetrovanie, oznámil tamojší premiér Justin Trudeau.





V rámci investigatívneho projektu Trap Aggressor organizácie Statewatch a za pomoci ukrajinských úradov sa zistilo, že v iránskych dronoch Šáhid-136 sa nachádzajú anténové súčiastky vyrobené kanadskou spoločnosťou Tallysman Wireless. V týchto tzv. kamikadze dronoch sa pritom celkovo malo nachádzať asi 30 súčiastok vyrobených spoločnosťami zo Západu."Sme samozrejme mimoriadne znepokojení týmito správami. Nechceme, aby boli (kanadské technológie) používané v protizákonnej vojne Ruska na Ukrajine alebo pri iránskom prispievaní (do tejto vojny)," uviedol v pondelok Trudeau.Zároveň dodal, že kanadské úrady sa vecou budú podrobne zaoberať spolu s firmou Tallysman Wireless, aby zistili, ako presne sa tieto súčiastky do iránskych dronov dostali. Firma Tallysman Wireless pritom už uviedla, že s úradmi bude plne spolupracovať."Niekedy sa predpokladá, že nesieme na takomto používaní (našich súčiastok) spoluvinu, tak to určite nie je. Tallysman je na 100 percent zaviazaný podporovať Ukrajinu vo svetle ruskej agresie," uviedol Gyles Panther - prezident spoločnosti Tallysman Wireless.Podľa Panthera boli súčiastky zrejme neúmyselne predané "falošným firemným frontom". Zároveň však upozornil, že je zložité predchádzať tomu, aby neškodné súčiastky ako napríklad bezdrôtové antény, na ktoré sa nevzťahujú vývozne kontroly, skončili v nesprávnych rukách.