 Štvrtok 23.4.2026
 Meniny má Vojtech
 Z domova

23. apríla 2026

Začalo sa avizované cvičenie Table top exercise, overí možnosti Slovenska reagovať na vojenské hrozby


Sú na ňom aj členovia výborov pre obranu a bezpečnosť a osobitného výboru pre kontrolu Vojenského spravodajstva. Začalo sa cvičenie Table top exercise (TTX). Zúčastňujú sa ho aj poslanci.



23.4.2026 - Sú na ňom aj členovia výborov pre obranu a bezpečnosť a osobitného výboru pre kontrolu Vojenského spravodajstva.


Začalo sa cvičenie Table top exercise (TTX). Zúčastňujú sa ho aj poslanci. Informoval o tom hovorca Ozbrojených síl (OS) SR Štefan Zemanovič. Cvičenie prebieha v priestoroch Generálneho štábu OS SR. Prítomní sú na ňom aj členovia výborov pre obranu a bezpečnosť a osobitného výboru pre kontrolu Vojenského spravodajstva.

Ide o cvičenie, ktoré avizovali prezident Peter Pellegrini a náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko po okrúhlom stole 9. apríla v súvislosti so zvýšením obranyschopnosti SR a identifikovaním medzier, ktoré má súčasná zastaralá obranná legislatíva.

„Počas cvičenia sa na troch syntetických scenároch preverí možnosť reakcie SR na strategicko-politickej úrovni na možné scenáre ohrozenia, ktorým by SR mohla v dohľadnej dobe čeliť, najmä z pohľadu možných legislatívnych prekážok,“ priblížili ozbrojené sily.


Zdroj: SITA.sk - Začalo sa avizované cvičenie Table top exercise, overí možnosti Slovenska reagovať na vojenské hrozby © SITA Všetky práva vyhradené.

