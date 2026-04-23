Štvrtok 23.4.2026
Meniny má Vojtech
23. apríla 2026
Začalo sa avizované cvičenie Table top exercise, overí možnosti Slovenska reagovať na vojenské hrozby
Tagy: náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Obranyschopnosť SR Prezident Slovenskej republiky Vojenské cvičenie Vojenské spravodajstvo
Sú na ňom aj členovia výborov pre obranu a bezpečnosť a osobitného výboru pre kontrolu Vojenského spravodajstva. Začalo sa cvičenie Table top exercise (TTX). Zúčastňujú sa ho aj poslanci. Informoval ...
23.4.2026 (SITA.sk) - Sú na ňom aj členovia výborov pre obranu a bezpečnosť a osobitného výboru pre kontrolu Vojenského spravodajstva.
Začalo sa cvičenie Table top exercise (TTX). Zúčastňujú sa ho aj poslanci. Informoval o tom hovorca Ozbrojených síl (OS) SR Štefan Zemanovič. Cvičenie prebieha v priestoroch Generálneho štábu OS SR. Prítomní sú na ňom aj členovia výborov pre obranu a bezpečnosť a osobitného výboru pre kontrolu Vojenského spravodajstva.
Ide o cvičenie, ktoré avizovali prezident Peter Pellegrini a náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko po okrúhlom stole 9. apríla v súvislosti so zvýšením obranyschopnosti SR a identifikovaním medzier, ktoré má súčasná zastaralá obranná legislatíva.
„Počas cvičenia sa na troch syntetických scenároch preverí možnosť reakcie SR na strategicko-politickej úrovni na možné scenáre ohrozenia, ktorým by SR mohla v dohľadnej dobe čeliť, najmä z pohľadu možných legislatívnych prekážok,“ priblížili ozbrojené sily.
Zdroj: SITA.sk - Začalo sa avizované cvičenie Table top exercise, overí možnosti Slovenska reagovať na vojenské hrozby © SITA Všetky práva vyhradené.
Začalo sa cvičenie Table top exercise (TTX). Zúčastňujú sa ho aj poslanci. Informoval o tom hovorca Ozbrojených síl (OS) SR Štefan Zemanovič. Cvičenie prebieha v priestoroch Generálneho štábu OS SR. Prítomní sú na ňom aj členovia výborov pre obranu a bezpečnosť a osobitného výboru pre kontrolu Vojenského spravodajstva.
Ide o cvičenie, ktoré avizovali prezident Peter Pellegrini a náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko po okrúhlom stole 9. apríla v súvislosti so zvýšením obranyschopnosti SR a identifikovaním medzier, ktoré má súčasná zastaralá obranná legislatíva.
„Počas cvičenia sa na troch syntetických scenároch preverí možnosť reakcie SR na strategicko-politickej úrovni na možné scenáre ohrozenia, ktorým by SR mohla v dohľadnej dobe čeliť, najmä z pohľadu možných legislatívnych prekážok,“ priblížili ozbrojené sily.
Zdroj: SITA.sk - Začalo sa avizované cvičenie Table top exercise, overí možnosti Slovenska reagovať na vojenské hrozby © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Obranyschopnosť SR Prezident Slovenskej republiky Vojenské cvičenie Vojenské spravodajstvo
