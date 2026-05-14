Štvrtok 14.5.2026
Meniny má Bonifác
14. mája 2026
V Rusku výrazne ubudlo väzňov, tisíce z nich poslali bojovať na Ukrajinu
Počet väzňov v Rusku za päť rokov klesol takmer o 40 percent. Kremeľ využíva odsúdených nielen na boj na fronte, ale aj na výrobu pre armádu a vojnovú ekonomiku.
Počet väzňov v Rusku za posledných päť rokov klesol o viac než 180-tisíc ľudí, pričom jedným z hlavných dôvodov je verbovanie odsúdených do vojny na Ukrajine. Vo štvrtok to oznámil šéf ruskej Federálnej väzenskej služby Arkadij Gostev.
Odpustia im tresty
Podľa údajov štátnej agentúry TASS bolo na konci roka 2021 v ruských väzniciach približne 465-tisíc ľudí, zatiaľ čo dnes ich je už len 282-tisíc.
Ide o pokles o takmer 40 percent. Z aktuálneho počtu tvorí asi 85-tisíc ľudí väzba pred súdom.
Rusko počas viac než štyroch rokov vojny ponúka väzňom kontrakty v armáde s prísľubom odpustenia trestu, ak prežijú boj na fronte.
Nielen armáda
Gostev priznal, že pokles počtu väzňov súvisí aj s náborom do armády, hoci podľa neho zohrávajú úlohu aj častejšie podmienečné tresty a alternatívne formy trestania.
„Ak bolo na konci roka 2021 vo väzniciach 465-tisíc ľudí, teraz ich je 282-tisíc,“ uviedol Gostev.
Šéf väzenskej služby zároveň povedal, že tisíce väzňov pracujú vo výrobných prevádzkach podporujúcich armádu. „Počas roka sme na tieto účely dodatočne nasadili 16-tisíc väzňov – konkrétne na výrobu,“ povedal podľa štátnej agentúry TASS.
Buď bojujú, alebo utiekli
Podľa Gostevových slov väznice vyrábajú produkty pre „špeciálnu vojenskú operáciu“ v hodnote približne 5,5 miliardy rubľov, čo predstavuje asi 59 miliónov eur.
Celkový objem produkcie vo väzenských zariadeniach dosiahol tento rok 47 miliárd rubľov, teda približne 505 miliónov eur.
Rusko zároveň čelí nedostatku pracovnej sily, keďže státisíce mužov bojujú na fronte alebo odišli z krajiny po mobilizácii. Návraty bývalých väzňov z vojny podľa odborníkov prispievajú k rastu kriminality a sociálneho napätia v krajine.
Zdroj: SITA.sk - V Rusku výrazne ubudlo väzňov, tisíce z nich poslali bojovať na Ukrajinu © SITA Všetky práva vyhradené.
