Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 14.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bonifác
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

14. mája 2026

V Rusku výrazne ubudlo väzňov, tisíce z nich poslali bojovať na Ukrajinu


Tagy: Ruská vláda Ruskí väzni Rusko-ukrajinský konflikt verbovanie Vojna na Ukrajine

Počet väzňov v Rusku za päť rokov klesol takmer o 40 percent. Kremeľ využíva odsúdených nielen na boj na fronte, ale aj na výrobu pre armádu a vojnovú ekonomiku.



Zdieľať
gettyimages 1415312659 676x451 14.5.2026 (SITA.sk) - Počet väzňov v Rusku za päť rokov klesol takmer o 40 percent. Kremeľ využíva odsúdených nielen na boj na fronte, ale aj na výrobu pre armádu a vojnovú ekonomiku.

Počet väzňov v Rusku za posledných päť rokov klesol o viac než 180-tisíc ľudí, pričom jedným z hlavných dôvodov je verbovanie odsúdených do vojny na Ukrajine. Vo štvrtok to oznámil šéf ruskej Federálnej väzenskej služby Arkadij Gostev.



Odpustia im tresty


Podľa údajov štátnej agentúry TASS bolo na konci roka 2021 v ruských väzniciach približne 465-tisíc ľudí, zatiaľ čo dnes ich je už len 282-tisíc.


Ide o pokles o takmer 40 percent. Z aktuálneho počtu tvorí asi 85-tisíc ľudí väzba pred súdom.


Rusko počas viac než štyroch rokov vojny ponúka väzňom kontrakty v armáde s prísľubom odpustenia trestu, ak prežijú boj na fronte.



Nielen armáda


Gostev priznal, že pokles počtu väzňov súvisí aj s náborom do armády, hoci podľa neho zohrávajú úlohu aj častejšie podmienečné tresty a alternatívne formy trestania.


„Ak bolo na konci roka 2021 vo väzniciach 465-tisíc ľudí, teraz ich je 282-tisíc,“ uviedol Gostev.


Šéf väzenskej služby zároveň povedal, že tisíce väzňov pracujú vo výrobných prevádzkach podporujúcich armádu. „Počas roka sme na tieto účely dodatočne nasadili 16-tisíc väzňov – konkrétne na výrobu,“ povedal podľa štátnej agentúry TASS.



Buď bojujú, alebo utiekli


Podľa Gostevových slov väznice vyrábajú produkty pre „špeciálnu vojenskú operáciu“ v hodnote približne 5,5 miliardy rubľov, čo predstavuje asi 59 miliónov eur.


Celkový objem produkcie vo väzenských zariadeniach dosiahol tento rok 47 miliárd rubľov, teda približne 505 miliónov eur.


Rusko zároveň čelí nedostatku pracovnej sily, keďže státisíce mužov bojujú na fronte alebo odišli z krajiny po mobilizácii. Návraty bývalých väzňov z vojny podľa odborníkov prispievajú k rastu kriminality a sociálneho napätia v krajine.




Zdroj: SITA.sk - V Rusku výrazne ubudlo väzňov, tisíce z nich poslali bojovať na Ukrajinu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ruská vláda Ruskí väzni Rusko-ukrajinský konflikt verbovanie Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Top foto dňa (14. máj 2026): Prezident v stíhačke F-16, Trump v Číne a zničený dom na Ukrajine
<< predchádzajúci článok
Progresívne Slovensko sa snaží kauzu matka nechať „vyhniť“. Politológ dvíha varovný prst a upozornil aj na správanie Matoviča

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 