Štvrtok 14.5.2026
Meniny má Bonifác
14. mája 2026
Progresívne Slovensko sa snaží kauzu matka nechať „vyhniť“. Politológ dvíha varovný prst a upozornil aj na správanie Matoviča
Prečo Progresívnemu Slovensku pre kauzu matky Michala Šimečku zatiaľ neklesli preferencie? Politológ vysvetlil uvažovanie voličov hnutia... Po kauze matky predsedu Progresívneho Slovenska (PS)
Po kauze matky predsedu Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku hnutiu neklesajú preferencie ako sa spočiatku očakávalo.
Politológ Radoslav Štefančík pre SITA vysvetlil, že aj voliči PS preferujú emocionálny vzťah pred racionálnym. „Nevadí im menší neporiadok na vlastnom dvore, ak má sused od vedľa na tom jeho poriadny bordel. Často totiž v kontexte tejto kauzy počúvam porovnania ako malý podvod v mimovládke pani Šimečkovej verzus fafokany, malanty či haciendy a vily na jadranskom pobreží. Nejaký účet za telefón pána Šimečku verzus kšefty príslušníkov rodiny predsedu vlády,“ uviedol politológ s tým, že voliči akoby hovorili, že kradnúť máličko sa môže, ak kradnú aj iní a vo väčších množstvách.
Šimečkova matka ako predvolebná téma
Kauza Šimečkovej matky progresívcom podľa Štefančíka ešte uškodí. Ako uviedol, ide o kauzu, ktorá má všetky predpoklady na to, aby sa stala nosnou témou budúcej predvolebnej kampane. „A nerypnú si len Fico s Dankom a Republikou, ale určite aj Igor Matovič,“ myslí si politológ.
Ako podotkol, niektoré aktuálne prieskumy naznačujú, že progresívcom táto kauza zatiaľ neublížila. „Takže sa v strane možno uspokoja. Problém je v tom, že strana, ktorá má ambície vyhrať voľby, sa nemôže uspokojiť so stabilnými preferenciami. Takýto subjekt musí chcieť v prieskumoch a potom aj vo voľbách rásť,“ zdôraznil Štefančík.
Nie najšťastnejšia komunikácia PS
Ak ide o komunikovanie kauzy zo strany PS, tak to nie je podľa politológa najlepšie. Má totiž pocit, že sa hnutie snaží o to, aby problém „vyhnil“.
„Lenže to by nesmeli mať ako protivníka Roberta Fica. Ten im určite pri každej príležitosti túto kauzu vyhodí na oči. Predstavme si, že sa stretnú v predvolebnom štúdiu a namiesto tém konsolidácia, zmeny v trestnej legislatíve či zneužívanie verejných dotácií sa celá debata bude točiť okolo matky – účtovníčky Michala Šimečku. O podvodoch v účtovníctve, či o preplácaní účtov za telefón mladého pána Šimečku,“ vymenoval Štefančík.
Analytik z agentúry NMS Mikuláš Hanes sa vyjadril, že voliči opozície, ktorí sú sklamaní alebo nerozhodnutí, nerezignujú na opozičnú voľbu ako takú, ale presúvajú svoju podporu k menším či ideovo vyhranenejším subjektom. To podľa neho môže progresívcom, paradoxne, pomôcť pri zostavovaní vlády na jeseň v roku 2027.
Čo by znamenalo odstúpenie Šimečku?
Problém pre PS podľa Štefančíka však bude, ak bude zostavovať vládu Robert Fico ako prvý. „Že sa vie Fico dohodnúť aj s úhlavným nepriateľom, to už neraz dokázal. Takže PS by túto kauzu nemalo určite podceniť a ak si myslí, že nechať ju vyhniť by mohla byť dobrá stratégia, nech sa pozrú, ako dopadla SDKÚ. Predpokladá sa totiž, že voliči PS, pravice a liberálov sú na kauzy citlivejší, ako elektorát Smeru, Republiky či SNS,“ doplnil politológ.
Kauza Šimečkovej mamy sa podľa Štefančíka bude ťahať až do volieb. Súčasne je toho názoru, že odstúpením Šimečku by sa kauza posunula iným smerom. „Možno by pre Smer už nebola natoľko zaujímavá, aby sa jej tak intenzívne venoval. A zrejme by si dal pokoj aj Igor Matovič. Ak neodstúpi, budeme tu mať túto kauzu až do riadnych volieb,“ vyhlásil Štefančík.
Matovičova „pomocná“ ruka
Politológ sa zároveň pozastavil aj nad osobou lídra Hnutia Slovensko Igora Matoviča, ktorý na jednej strane stupňuje útoky na PS, no na druhú stranu hnutiu ponúka „pomocnú ruku“ do parlamentných volieb v roku 2027.
„Igor Matovič je Brutus každej vládnej koalície či medzistraníckej spolupráce. Akonáhle sa otočíte, máte od neho, obrazne povedané, dýku medzi rebrami. Jeho pomocná ruka pripomína hlas Sirény. Možno pekne spieva, ako pri tom vtáčkovi, ktorého lapali a pekne mu pritom spievali,“ povedal Štefančík.
Matoviča vníma ako deštrukčný typ politika. „Akúkoľvek spoluprácu s ním si v minulosti vedeli predstaviť aj Radoslav Procházka, Alojz Hlina, Richard Sulík či Béla Bugára. Predpokladám, že ani jeden z nich by to už nezopakoval,“ doplnil Štefančík a uzavrel, že naďalej však platí, že bez Matoviča nepôjde zostaviť vládu tak, aby sa Smer pobral do opozície.
Zdroj: SITA.sk - Progresívne Slovensko sa snaží kauzu matka nechať „vyhniť“. Politológ dvíha varovný prst a upozornil aj na správanie Matoviča © SITA Všetky práva vyhradené.
V Rusku výrazne ubudlo väzňov, tisíce z nich poslali bojovať na Ukrajinu
